В Саудовской Аравии назвали максимальный уровень нефтедобычи в 13 млн баррелей
Не более 13 млн баррелей в сутки сможет добывать Саудовская Аравия. Об этом заявил наследный принц Мухаммед бен Салман после переговоров с президентом США Джо Байденом, который просил увеличить нефтедобычу в связи с сокращением поставок топлива из России, передает РИА Новости.
Саудовская Аравия может увеличить объем с существующих 10 млн баррелей в день до 13 млн баррелей и исчерпает свои возможности, подчеркнул правитель на открытии саммита глав государств Персидского залива и США.
«Саудовская Аравия объявила, что нарастит добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки, после чего у нее не будет больше возможностей увеличивать производство», — заявил наследный принц.
Ранее газета The New York Times написала, что в ходе визита в Саудовскую Аравию американский лидер намерен добиться от арабских государств наращивания добычи нефти с целью снижения мировых цен, сообщает RT.
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