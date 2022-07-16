В Саудовской Аравии назвали максимальный уровень нефтедобычи в 13 млн баррелей

Саудовская Аравия может увеличить объем с существующих 10 млн баррелей в день до 13 млн баррелей и исчерпает свои возможности, подчеркнул правитель на открытии саммита глав государств Персидского залива и США.

«Саудовская Аравия объявила, что нарастит добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки, после чего у нее не будет больше возможностей увеличивать производство», — заявил наследный принц.

Ранее газета The New York Times написала, что в ходе визита в Саудовскую Аравию американский лидер намерен добиться от арабских государств наращивания добычи нефти с целью снижения мировых цен, сообщает RT.

