Белый дом: Саудовская Аравия будет поддерживать баланс мирового рынка нефти

Саудовская Аравия по итогам встреч с представителями США обязалась поддерживать баланс мирового рынка нефти «в целях обеспечения устойчивого экономического роста». Об этом сообщили в Белом доме.

Байден провел встречу с руководством Саудовской Аравии

«США поприветствовали 50-процентное наращивание уровня нефтедобычи по сравнению с запланированными на июль и август объемами. Эти и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, помогут значительно стабилизировать рынки», — цитирует РИА Новости заявление американской администрации по результатам встреч президента США Джо Байдена и представителей саудовских властей.

Также США и Саудовская Аравия условились расширить сотрудничество в области кибербезопасности и кооперироваться в вопросах обмена передовым опытом, технологиями и инструментами.

Кроме того, королевство открыло воздушное пространство для всех гражданских самолетов, «летящих в Израиль и из него, на основе принципов Чикагской конвенции 1944 года». Вашингтон назвал это «важным шагом на пути к выстраиванию более интегрированного Ближнего Востока, более взаимосвязанного с остальным миром».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НефтьСаудовская АравияСША
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