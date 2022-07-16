Белый дом: Саудовская Аравия будет поддерживать баланс мирового рынка нефти

«США поприветствовали 50-процентное наращивание уровня нефтедобычи по сравнению с запланированными на июль и август объемами. Эти и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, помогут значительно стабилизировать рынки», — цитирует РИА Новости заявление американской администрации по результатам встреч президента США Джо Байдена и представителей саудовских властей.

Также США и Саудовская Аравия условились расширить сотрудничество в области кибербезопасности и кооперироваться в вопросах обмена передовым опытом, технологиями и инструментами.

Кроме того, королевство открыло воздушное пространство для всех гражданских самолетов, «летящих в Израиль и из него, на основе принципов Чикагской конвенции 1944 года». Вашингтон назвал это «важным шагом на пути к выстраиванию более интегрированного Ближнего Востока, более взаимосвязанного с остальным миром».

