Голубовский: Банки смогут удерживать ставку по вкладам 14,88% годовых полгода

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России в третьей декаде января увеличилась до 14,88% годовых. Об этом в своих материалах сообщил Банк России. Голубовский подтвердил, что сегодня банковские вклады — самый выгодный инструмент вложений.

«Там доходность выше, чем по корпоративным облигациям. Думаю, что такие хорошие проценты сохранятся в первом полугодии 2024 года. Отмечу, что это преимущественно ставки по краткосрочным депозитам, так как на дальнем конце кривой доходности доходность ниже. Я бы вклад под такой процент взял на квартал, а потом, если ставка сохранится, продлил бы на полгода. В государственных банках никаких рисков быть не может, а если вы выбираете другой банк, просто не несите туда больше, чем сумма страхового покрытия (1,4 млн рублей)», — сказал Голубовский.

Собеседник НСН рассмотрел и иные инструменты вложений.

«Еще один инструмент — фонды денежного рынка, но их минус в том, что доходность сократится, как только сдвинется конъюнктура рынка (еще до решения Центробанка), в отличие от депозита, который закрепляет доходность. Также можно рассмотреть рынок акций, где есть растущие истории, но здесь надо искать высокодивидендные темы», — добавил экономист.

В заключение эксперт подчеркнул, что нынешние высокие ставки нельзя назвать уникальной ситуацией.

«У нас бывают периоды резкого ужесточения денежной политики: в начале СВО (20% ставка), 2014 год (банковская паника, резкая девальвация). Скорее всего, некоторая уникальность ситуации в том, что на этот раз ставка продержится достаточно долго», — подытожил он.

Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин назвал реалистичным и вполне естественным прогноз по сто рублей за доллар к концу 2024 года.

