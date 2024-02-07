Голубовский: Банки смогут удерживать ставку по вкладам 14,88% годовых полгода
Банковские вклады — наиболее выгодный инструмент вложений сегодня, высокие проценты сохранятся как минимум полгода, сказал НСН Дмитрий Голубовский.
Высокие ставки в крупных российских банках сохранятся в первом полугодии 2024 года, при этом в государственных банках клиенты не рискуют лишиться своих денег. Об этом НСН заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России в третьей декаде января увеличилась до 14,88% годовых. Об этом в своих материалах сообщил Банк России. Голубовский подтвердил, что сегодня банковские вклады — самый выгодный инструмент вложений.
«Там доходность выше, чем по корпоративным облигациям. Думаю, что такие хорошие проценты сохранятся в первом полугодии 2024 года. Отмечу, что это преимущественно ставки по краткосрочным депозитам, так как на дальнем конце кривой доходности доходность ниже. Я бы вклад под такой процент взял на квартал, а потом, если ставка сохранится, продлил бы на полгода. В государственных банках никаких рисков быть не может, а если вы выбираете другой банк, просто не несите туда больше, чем сумма страхового покрытия (1,4 млн рублей)», — сказал Голубовский.
Собеседник НСН рассмотрел и иные инструменты вложений.
«Еще один инструмент — фонды денежного рынка, но их минус в том, что доходность сократится, как только сдвинется конъюнктура рынка (еще до решения Центробанка), в отличие от депозита, который закрепляет доходность. Также можно рассмотреть рынок акций, где есть растущие истории, но здесь надо искать высокодивидендные темы», — добавил экономист.
В заключение эксперт подчеркнул, что нынешние высокие ставки нельзя назвать уникальной ситуацией.
«У нас бывают периоды резкого ужесточения денежной политики: в начале СВО (20% ставка), 2014 год (банковская паника, резкая девальвация). Скорее всего, некоторая уникальность ситуации в том, что на этот раз ставка продержится достаточно долго», — подытожил он.
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