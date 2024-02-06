«Ничего удивительного»: Экономист обосновал скорый рост доллара до 100 рублей
Трехзначная цифра за американскую валюту к концу года может произойти органически, без дополнительных вмешательств, рассказал НСН Тимур Нигматуллин.
Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в разговоре с НСН назвал реалистичным и вполне естественным прогноз по сто рублей за доллар к концу 2024 года.
Опрошенные РБК аналитики ожидают курс в 100 рублей за доллар к концу года. Негативными факторами для российской валюты эксперты считают неопределенность с экспортными поставками нефти, повышенный спрос на валюту среди бизнеса и граждан, сделки по выкупу активов у иностранцев, разворот ставки ЦБ, а также нерешенный вопрос о продлении указа об обязательной продаже экспортной выручки.
«Положим, что сейчас курс – 91 рубль за доллар, и предположим, что к концу года накопленная инфляция за эти неполные 12 месяцев составит 10%. Соответственно, если 91 рубль индексируем накопленную инфляцию в рубле, то получаем сто рублей за доллар. Это может произойти органически, без существенных искажений в торговом балансе или каких-то дополнительных, допустим, геополитических рисков. Эти тенденции в целом укладываются в накопленную инфляцию в рубле. Она есть и в долларе. По-хорошему, из этих 10% нужно вычесть 2% - сейчас в США инфляция 2,6%. Много нюансов, но основной тезис – это незначительные изменения, в целом характерные для российской экономики. Здесь нет ничего удивительного, без каких-либо внешних дополнительных вводных», - сказал Нигматуллин.
Двухзначный курс рубля последние три месяца держится благодаря повышению Центробанком ключевой ставки, считает экономист.
«По оценкам, с точки зрения влияния на курс рубля за последние три месяца основной фактор – Центробанк, и повышение им ключевой ставки. Основной вес в краткосрочном тренде на укрепление рубля, судя по всему, сыграла ключевая ставка ЦБ. В конечном итоге есть исследование в том числе Банка России, в котором говорится, что ослабление рубля на 99% перекладывается на инфляцию, но на длинном горизонте – 3-5 лет. Если рубль внезапно ослабнет на 10-20%, то рано или поздно это переложится на инфляцию», - добавил он.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ожидаемая рецессия в США во второй половине года может привести к усилению доллара.
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