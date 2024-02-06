«Ничего удивительного»: Экономист обосновал скорый рост доллара до 100 рублей

Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в разговоре с НСН назвал реалистичным и вполне естественным прогноз по сто рублей за доллар к концу 2024 года.

Опрошенные РБК аналитики ожидают курс в 100 рублей за доллар к концу года. Негативными факторами для российской валюты эксперты считают неопределенность с экспортными поставками нефти, повышенный спрос на валюту среди бизнеса и граждан, сделки по выкупу активов у иностранцев, разворот ставки ЦБ, а также нерешенный вопрос о продлении указа об обязательной продаже экспортной выручки.