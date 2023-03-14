«Годы эволюции»: Почему Россия столкнулась с дефицитом кадров ОПК

«Эта промышленность всегда шла вторым эшелоном с меньшей доходностью, с большими проблемами по сравнению с сырьевой экономикой, и, соответственно, меньше платила, меньше вкладывалась в обучение, не была популярной, и молодежь не шла туда работать. Все это сейчас сошлось в тяжелый узел, когда нужно увеличивать производство любой обрабатывающей продукции, в том числе военной, а делать это особо некому», - сказал Третьяков.

Специалисты технических специальностей практически с момента распада Советского Союза постепенно исчезают с радаров работодателей, и виной тому, в том числе, неправильная подготовка студентов, считает собеседник.

«Они не то чтобы куда-то делись, это не проблема мобилизации, просто уже как 30 лет потихоньку «вымываются». У меня на заводе, например, не хватает инженеров, рабочих специальностей. У нас дикое перепроизводство гуманитариев, и жутчайший дефицит технарей. Я бы даже сказал, что многие институты перестали делать. А то, что они делают, настолько далеки от реальности», - добавил он.

Со временем проблема решится классическим рыночным методом, считает эксперт. В определенный момент люди увидят зарплаты в этом направлении, и снова начнут осваивать технические профессии.

«Я думаю, проблема отрегулируется традиционным рыночным способом – сейчас специалисты востребованы, зарплаты растут, ну и в какой-то момент людям станет выгодно заниматься техническими профессиями, и они станут аналогом айтишников. В моменте это преодолеть невозможно, это некий эволюционный процесс. Что бы мы ни делали, потребуется достаточно длительное время, чтобы покрыть этот дефицит», - заключил Третьяков.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что российские вузы инженерно-технических специальностей хотят сократить срок обучения в магистратуре.

