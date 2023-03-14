Путин: Минпромторг подготовил список профессий для отсрочки от армии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минпромторгом был подготовлен список приоритетных профессий по отсрочке от службы в армии, сообщает пресс-служба Кремля.

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В ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ он отметил, что этот перечень уже передан в Минобороны РФ и теперь ведомствам следует «определиться, какое решение принять».

«Нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала», - сказал глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об отсрочке от призыва в армию для специалистов ОПК пока ещё не формализовано, сообщает НСН.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Отсрочка От АрмииМинобороны РФМинпромторгВладимир Путин
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