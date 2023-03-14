Фальков: В технических вузах призывают сократить срок обучения в магистратуре

Российские вузы инженерно-технических специальностей заявляют, что необходимо сократить срок обучения в магистратуре с двух лет. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что вопрос сокращения срока обучения в магистратуре для технических вузов уже обсуждается. Других подробностей Фальков не привел.

Ранее помощник президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что дипломы выпускников вузов страны со степенью бакалавра приравняют к документам о полном высшем образовании. Тогда Валерий Фальков объяснял, что дипломы бакалавриата продолжат котироваться как в России, так и за рубежом. При этом он указывал, что аспирантура в системе высшего образования России будет сохранена и выделена в отдельный вид подготовки кадров для исследований и разработок, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:Россиявузы
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