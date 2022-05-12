Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос на четверть и достиг 51 млрд долларов
Директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что товарооборот России и Китая в январе-апреле 2022 года вырос на 25,9%, достигнув 51 млрд долларов, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, «экспорт из Китая в России увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг - почти на 38%». Аналитик уточнил, что около 70% ввозимых из России в Китай товаров - это нефть, природный газ и уголь.
«Но мы экспортируем и медь, и медную руду и древесину, морепродукты. Китай экспортирует промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры», - добавил Данилин.
Он отметил, что положительно сальдо России в январе-апреле достигло $30 млрд, и в условиях западных санкций страны могут достичь показателей годового оборота в $200 млрд «гораздо раньше, чем это было запланировано».
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН заявил, что идёт значительный рост товарооборота с Китаем, который заместит России «значительное количество продуктов», ранее приобретаемых на европейском рынке.
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