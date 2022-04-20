В ТПП заявили, что Китай не позволит себе подло поступить в отношении России

По словам главы представительства ТПП, Пекин не приемлет «никакие внешние экстерриториальные воздействия», поскольку они могут отразиться на самой КНР, пишет RT.

В то же время Изотов подчеркнул, что Китай не хочет оказаться «между молотом и наковальней» в противостоянии РФ и Запада, и, возможно, будет избегать действий, грозящих сложностями для «российских экономоператоров».

Кроме того, эксперт выразил уверенность, что Пекин не позволит себе «подло поступить» с Москвой в политическом плане. Изотов подчеркнул, что многие бизнесмены и дипломаты из КНР хотят развивать сотрудничество с Россией, однако успех в отношениях с Китаем возможен лишь при «пересмотре собственных подходов к диалогу», отмечает РЕН ТВ.

