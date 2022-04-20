В ТПП заявили, что Китай не позволит себе подло поступить в отношении России
Китай четко дает понять свое отношение к санкциям против России, заявил руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты России в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы представительства ТПП, Пекин не приемлет «никакие внешние экстерриториальные воздействия», поскольку они могут отразиться на самой КНР, пишет RT.
В то же время Изотов подчеркнул, что Китай не хочет оказаться «между молотом и наковальней» в противостоянии РФ и Запада, и, возможно, будет избегать действий, грозящих сложностями для «российских экономоператоров».
Кроме того, эксперт выразил уверенность, что Пекин не позволит себе «подло поступить» с Москвой в политическом плане. Изотов подчеркнул, что многие бизнесмены и дипломаты из КНР хотят развивать сотрудничество с Россией, однако успех в отношениях с Китаем возможен лишь при «пересмотре собственных подходов к диалогу», отмечает РЕН ТВ.
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