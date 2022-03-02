В Госдуме не рассматривают заморозку валютных счетов россиян
В краткосрочной перспективе все нюансы, связанные со стабилизацией валютного рынка, будут урегулированы, надеется Анатолий Аксаков.
Россиянам не грозит заморозка валютных вкладов или счетов, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее Центробанк решил ограничить вывоз валюты нерезидентами. Кроме того, президент РФ Владимир Путин запретил со 2 марта вывоз из страны наличной валюты на сумму более $10 тыс.
«Грозит ли россиянам заморозка валютных вкладов и счетов? Думаю, что нет. В Госдуме таких предложений нет. Надеюсь, что в краткосрочной перспективе все эти нюансы (связанные со стабилизацией валютного рынка – прим. НСН) будут урегулированы», - сказал Аксаков.
Он также объяснил суть экономических мер, вводимых российскими властями.
«Этим меры направлены на то, чтобы стабилизировать валютный рынок. Чтобы валюта, находящаяся и поступающая в страну, не вывозилась за ее пределы. Это связано с серьезными санкциями, в том числе, наложенными на валютные резервы Центробанка, хранящиеся за рубежом. Компании, которые получили валютную выручку с 1 января этого года, должны 80% этой выручки продать на рынке для того, чтобы валюта использовалась для оплаты импорта и выполнения валютных обязательств перед населением и компаниями. Это вынужденные и правильные меры с точки зрения обеспечения стабильности на валютном рынке», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее экономист Игорь Липсиц.в беседе с НСН сравнил ситуацию в российской экономике с «торфяным пожаром».
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