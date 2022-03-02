В Госдуме не рассматривают заморозку валютных счетов россиян

Россиянам не грозит заморозка валютных вкладов или счетов, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее Центробанк решил ограничить вывоз валюты нерезидентами. Кроме того, президент РФ Владимир Путин запретил со 2 марта вывоз из страны наличной валюты на сумму более $10 тыс.