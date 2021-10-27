Независимость от денег: Украину высмеяли за требование газового контракта

Украинские власти подрывают корни дуба, плодами которого питаются, считает Алексей Гривач.

Украинские власти должны вести переговоры по продлению газового контракта с Россией, а не требовать этого директивно, заявил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Во вторник, 26 октября гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего. При этом в формулировке Макогона были упомянуты США И ФРГ. «Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года», - заявил он.

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«Украинские власти не первый раз это говорят. Но я бы обратил ваше внимание на его фразу "если есть заинтересованность американской и немецкой стороны". Это большая ошибка наших украинских коллег. Заинтересовать нужно прежде всего Россию как покупателя услуг по транзиту. А с этим до сих пор было очень туго. В последнее время ситуация начинает меняться, [власти Украины] предлагают скидки, правда, через прессу. Они даже вспомнили об идее международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой. Это шаги в правильном направлении, но их все еще недостаточно. Теперь нужно научиться вести переговорный процесс, а не заниматься троллингом и подрыванием корней дуба, плодами которого питаешься», - заявил Гривач.

Он напомнил, что украинское руководство делает противоречивые посылы, критикуя российский газ и требуя продления транзита этого топлива через свою территорию.

«Украинцы имели наглость кричать про грязный российский газ, который скоро не будет нужен Европе, и одновременно требовать долгосрочный контракт на транзит российского газа. Так вот, будущее украинского транзита тесно связано с судьбой российского газа на европейском рынке. Будет устойчивый и подтвержденный контрактами спрос – будет и транзит. Если договориться об условиях сотрудничества не получится, то Украина потеряет транзитный статус и станет еще чуть более независимой от российских денег за транспортировку», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

Молдавия не сможет отказаться от российского газа и либо договорится с «Газпромом», либо будет переплачивать посредникам из Румынии, Польши или Украины, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:ГазРоссийский ГазУкраина
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