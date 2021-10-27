Независимость от денег: Украину высмеяли за требование газового контракта
Украинские власти подрывают корни дуба, плодами которого питаются, считает Алексей Гривач.
Украинские власти должны вести переговоры по продлению газового контракта с Россией, а не требовать этого директивно, заявил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Во вторник, 26 октября гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего. При этом в формулировке Макогона были упомянуты США И ФРГ. «Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года», - заявил он.
«Украинские власти не первый раз это говорят. Но я бы обратил ваше внимание на его фразу "если есть заинтересованность американской и немецкой стороны". Это большая ошибка наших украинских коллег. Заинтересовать нужно прежде всего Россию как покупателя услуг по транзиту. А с этим до сих пор было очень туго. В последнее время ситуация начинает меняться, [власти Украины] предлагают скидки, правда, через прессу. Они даже вспомнили об идее международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой. Это шаги в правильном направлении, но их все еще недостаточно. Теперь нужно научиться вести переговорный процесс, а не заниматься троллингом и подрыванием корней дуба, плодами которого питаешься», - заявил Гривач.
Он напомнил, что украинское руководство делает противоречивые посылы, критикуя российский газ и требуя продления транзита этого топлива через свою территорию.
«Украинцы имели наглость кричать про грязный российский газ, который скоро не будет нужен Европе, и одновременно требовать долгосрочный контракт на транзит российского газа. Так вот, будущее украинского транзита тесно связано с судьбой российского газа на европейском рынке. Будет устойчивый и подтвержденный контрактами спрос – будет и транзит. Если договориться об условиях сотрудничества не получится, то Украина потеряет транзитный статус и станет еще чуть более независимой от российских денег за транспортировку», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Молдавия не сможет отказаться от российского газа и либо договорится с «Газпромом», либо будет переплачивать посредникам из Румынии, Польши или Украины, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+36 582 / сут.
Умерли
234 тыс.+1 123 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+29 151 / сут.
- Эксперт: повторное течение COVID-19 проходит у большинства с равной степенью тяжести
- Голикова назвала «негативной» ситуацию с распространением COVID-19 в России
- Следствие требует арестовать бывшего главу «Автодора» Кельбаха
- В Подмосковье упавшее дерево убило младенца в коляске
- Россияне задолжали по кредитам почти 24 трлн рублей
- Суд отпустил вдову погибшего рэпера Картрайта под домашний арест
- Власти Москвы рассказали, что будет работать в локдаун
- Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фургала
- Власти Москвы разрешили прогулки в парках во время нерабочих дней
- Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru