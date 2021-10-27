Независимость от денег: Украину высмеяли за требование газового контракта

Украинские власти должны вести переговоры по продлению газового контракта с Россией, а не требовать этого директивно, заявил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Во вторник, 26 октября гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего. При этом в формулировке Макогона были упомянуты США И ФРГ. «Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года», - заявил он.