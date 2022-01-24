Курс евро впервые с 20 июля поднялся выше 89 рублей

Курс евро впервые с 20 июля 2021 превысил 89 рублей, об этом свидетельствуют данные Московской Биржы.

Жириновский предрек обвал доллара

По данным торговой площадки на 14:01 мск европейская валюта расчётами «завтра» подорожала на 1,49 рубля - до 89,36 рубля.

Курс американского доллара также вырос - на 1,56 рубля до 78,99 рубля.

Ранее президент США Джо Байден во время своей пресс-конференции заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не будут иметь возможность проводить операции с американским долларом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:"московская Биржа"РубльКурс ЕвроКурсы Валют
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры