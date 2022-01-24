Курс евро впервые с 20 июля поднялся выше 89 рублей

По данным торговой площадки на 14:01 мск европейская валюта расчётами «завтра» подорожала на 1,49 рубля - до 89,36 рубля.

Курс американского доллара также вырос - на 1,56 рубля до 78,99 рубля.

Ранее президент США Джо Байден во время своей пресс-конференции заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не будут иметь возможность проводить операции с американским долларом.