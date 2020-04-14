Глава Зернового союза объяснил рост цен на гречку
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН заверил, что цены на зерновые будут «приходить в чувства» после ажиотажного спроса.
На прошлой неделе оптовые цены на гречневую крупу и пшено резко выросли, такие выводы следуют из мониторинга компании «ПроЗерно». Аналитики отмечают, что тонна гречки за семь дней подорожала более чем на 6,6 тыс рублей, когда как неделей ранее рост составил всего 1 тыс рублей. Сейчас тонна гречневой крупы стоит 61,04 тыс рублей. Стоимость пшена выросла на 3,8 тыс рублей до 31,4 тыс рублей за тонну. Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН отметил, что никаких предпосылок для резкого скачка цен нет, кроме как повышенного спроса.
«С точки зрения балансовых показателей, никаких почв для такого роста цен нет. Чисто ажиотажный спрос сгенерировал это повышение», - сказал Злочевский.
При этом, он отметил, что это последствия именно спроса, который наблюдался в России несколькими неделями ранее.
«Это касается вообще всех круп, крупяных изделий. Запасы сделаны, волна пошла на спад и дальше все будет приходить в чувства», - уточнил собеседник НСН, добавив, что Россия полностью обеспечивает своих граждан гречневой крупой, не закупая ее за рубежом.
Тем временем Росстат отмечает, что запасы крупяных культур в заготовительных и перерабатывающих предприятиях были выше, чем в 2019 году. Лишь урожай гречихи в России снизился с 932 тыс тонн 2018 года до 786 тыс тонн 2019 года.
Ранее глава Зернового союза в эфире НСН рассказал, почему могут вырасти цены на хлеб.
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