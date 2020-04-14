Глава Зернового союза объяснил рост цен на гречку

На прошлой неделе оптовые цены на гречневую крупу и пшено резко выросли, такие выводы следуют из мониторинга компании «ПроЗерно». Аналитики отмечают, что тонна гречки за семь дней подорожала более чем на 6,6 тыс рублей, когда как неделей ранее рост составил всего 1 тыс рублей. Сейчас тонна гречневой крупы стоит 61,04 тыс рублей. Стоимость пшена выросла на 3,8 тыс рублей до 31,4 тыс рублей за тонну. Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН отметил, что никаких предпосылок для резкого скачка цен нет, кроме как повышенного спроса.

«С точки зрения балансовых показателей, никаких почв для такого роста цен нет. Чисто ажиотажный спрос сгенерировал это повышение», - сказал Злочевский.

При этом, он отметил, что это последствия именно спроса, который наблюдался в России несколькими неделями ранее.