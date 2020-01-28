Гречка дорожает на издержках, молоко - на маркировке
Эксперты рассказали НСН, почему будут дорожать продукты питания.
В этом году цены на молоко и мясо могут повыситься на 10—12%, вафли и шоколад станут дороже на 5-7%, а гречка вырастет в стоимости на 5-6%. Об этом «Известиям» рассказала замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве РФ Виктория Павлюшина.
Одной из причин станет увеличение издержек производителей: повысились цены на сырье, а также на газ, электричество и другие услуги.
Цены на молоко поднимутся из-за обязательной электронной ветеринарной сертификации. Кроме того, с 1 июня 2020 года введут цифровую маркировку молока, что потребует дополнительных затрат на установку специального оборудования.
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН объяснил, почему гречка будет дорожать.
«У нас запасов вполне достаточно, и урожай неплохой. Но повышаются издержки. Дорожают топливо, электроэнергия, быстрее, чем темпы инфляции. Это отражается по всей цепочке, на себестоимости всей сельхозпродукции. И чем дешевле продукция, тем сильнее отражается повышение издержек», - сказал он.
Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая в эфире НСН рассказала, в каком случае могут вырасти цены на молоко.
«Повышение цен на 10-15% - это огромное повышение. Это падение потребления настолько же. Из-за электронной ветсертификации такого повышения не будет. Но есть программа маркировки. Если будут настаивать на ее введении, там потребуются огромные средства. Отрасль потратит только на оборудование 26 млрд рублей. 36 млрд – только на марки. Считается легко: 50 копеек марка + НДС – 60 копеек. И 60 млрд индивидуальной упаковки. Умножаем – получается 36 млрд рублей. У отрасли таких денег нет. Но ее ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий - НСН) продвигает со страшной силой, хотя они не могут объяснить, зачем она нужна, когда у нас есть электронная ветсертификация. Каким образом он будет гарантировать качество? У них нет, лабораторий, это ООО. То есть они будут за наши деньги лепить марку. И если это пройдет, то подорожание будет больше 10-15%», - отметила она.
По словам собеседницы НСН, это приведет к увеличению на рынке доли заменителей молока и молочной продукции.
«У нас официально разрешены молокосодержащие продукты. Это 50%-ная замена молочного жира на растительный. Будут покупать: деваться-то некуда, есть что-то надо», - сказал Маницкая.
Между тем в правительстве ожидают и резкого скачка цен на пальмовое масло, поскольку на него вырос спрос в энергетической и автомобильной промышленности. Кроме того, полгода назад в России был повышен НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.
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