Гречка дорожает на издержках, молоко - на маркировке

Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая в эфире НСН рассказала, в каком случае могут вырасти цены на молоко.

«Повышение цен на 10-15% - это огромное повышение. Это падение потребления настолько же. Из-за электронной ветсертификации такого повышения не будет. Но есть программа маркировки. Если будут настаивать на ее введении, там потребуются огромные средства. Отрасль потратит только на оборудование 26 млрд рублей. 36 млрд – только на марки. Считается легко: 50 копеек марка + НДС – 60 копеек. И 60 млрд индивидуальной упаковки. Умножаем – получается 36 млрд рублей. У отрасли таких денег нет. Но ее ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий - НСН) продвигает со страшной силой, хотя они не могут объяснить, зачем она нужна, когда у нас есть электронная ветсертификация. Каким образом он будет гарантировать качество? У них нет, лабораторий, это ООО. То есть они будут за наши деньги лепить марку. И если это пройдет, то подорожание будет больше 10-15%», - отметила она.

По словам собеседницы НСН, это приведет к увеличению на рынке доли заменителей молока и молочной продукции.

«У нас официально разрешены молокосодержащие продукты. Это 50%-ная замена молочного жира на растительный. Будут покупать: деваться-то некуда, есть что-то надо», - сказал Маницкая.

Между тем в правительстве ожидают и резкого скачка цен на пальмовое масло, поскольку на него вырос спрос в энергетической и автомобильной промышленности. Кроме того, полгода назад в России был повышен НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.

