Из-за рубля и нефти. Почему дорожает хлеб
Глава Зернового союза в эфире НСН рассказал, почему могут вырасти цены на хлеб.
До 20 процентов может составить рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия в ближайшие недели. Как пишут «Известия», предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и не могут оцениваться как спекулятивные.
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН рассказал, почему могут вырасти цены на хлеб.
«Ситуация такая, что хлебопеки вынуждены поднимать цены. Не думаю, что на 20%. Это много, неподъемно. Сейчас этим активно занимается ФАС, думаю, какие-то меры по итогам будут приняты», - отметил эксперт.
На цены на хлеб давит снижение курса рубля и цен на нефть.
«У нас зерно оценивается в валюте. Это экспортный товар. А курс рубля упал, это привело к повышению внутренних цен на зерно. Но подорожание зерна не так сильно сказалось. Резко подорожала логистика. Цены на нефть упали, а на бензин и дизтопливо - выросли. Это значимая доля в себестоимости хлеба и хлебобулочных изделий. И энергозатраты велики», - заключил Злочевский.
Ранее Аркадий Злочевский в эфире НСН объяснил, почему будет дорожать гречка.
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