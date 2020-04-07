Из-за рубля и нефти. Почему дорожает хлеб

До 20 процентов может составить рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия в ближайшие недели. Как пишут «Известия», предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и не могут оцениваться как спекулятивные.

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН рассказал, почему могут вырасти цены на хлеб.

«Ситуация такая, что хлебопеки вынуждены поднимать цены. Не думаю, что на 20%. Это много, неподъемно. Сейчас этим активно занимается ФАС, думаю, какие-то меры по итогам будут приняты», - отметил эксперт.