Глава Минфина США допустила наступление дефолта

Возможное банкротство Соединенных Штатов приведет к утрате доверия к Вашингтону во всем мире, сказала глава финансового ведомства. Она предупредила, что доллар может потерять положение главной мировой валюты.

По мнению Йеллен, после дефолта партнеры больше не будут рассматривать Соединенные Штаты как страну с наиболее благоприятным экономическим климатом.

Федеральная резервная система США 22 марта подняла ставку на 0,25% - до 4,75–5% годовых. Это максимальное значение с докризисного 2007 года, передает НСН.

