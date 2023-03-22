Экс-банкир Макдональд: Глава ФРС лжет о состоянии банков в США

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов Джером Пауэлл лжет о состоянии региональных банков в стране. Такое заявление сделал бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что еще десять дней назад Пауэлл на Капитолийском холме заявлял, что банковская система США якобы находится в порядке. По словам Макдональда, ФРС будет вынуждена пойти на снижение ставок в текущих реалиях.

Ранее экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН отмечал, что американские банки Signature Bank и Silicon Valley Bank оставляют доступными все депозиты для вкладчиков, чтобы держатели смогли получить свои деньги. По его словам, опасности набегов на банки, как было во времена Великой депрессии в 30-е годы, не будет.

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ФОТО: РИА Новости
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