ФРС США повысила ставку до максимума с 2007 года
По итогам двухдневного заседания Федеральная резервная система (ФРС) США повысила диапазон базовой ставки до 4,75–5% годовых - это максимальное значение с 2007 года. Об этом сообщил Федеральный комитет по операциям на открытых рынках.
ФРС приняла решение об увеличении ставки на 0,25%. Это уже второе повышение подряд на 25 базисных пунктов
Решения американского центробанка обоснованы необходимостью борьбы с инфляцией и сохранением стабильности в финансовом секторе США, отметила газета The Wall Street Journal.
Глава Федрезерва Джером Пауэлл лжет о состоянии американских региональных банков, заявил бывший вице-президент финансового конгломерата Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. Он считает, что ФРС придется пойти на снижение ставки для стабилизации ситуации в банковском секторе, пишет НСН.
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