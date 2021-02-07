Глава Минэкономики ФРГ отрицает связь проблемы достройки «Северного потока-2» и ситуации с Навальным

«Один вопрос - это существующие на протяжении десятилетий экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, другой - серьезные нарушения прав человека и наша реакция на это», - отметил министр.

Альтмайер подчеркнул, что «решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад», сообщает ТАСС.

«Если "Северный поток - 2" не будет достроен, то Россия не станет автоматически продавать меньше газа, поскольку по-прежнему эксплуатируются "Северный поток - 1" и газопровод через Украину, но германские компании потеряют огромные инвестиции», - делает вывод глава Минэкономики ФРГ и рекомендует начать «предметную дискуссию».

Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию Германию о необходимости достройки газопровода «Северный поток -2». Он также подчеркнул, что не считает нужным связывать ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального с завершением проекта.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что решение о приостановке «Северного потока-2» может вынести только Германия. Для этого немецкое правительство должно отозвать разрешение на строительство. Собеседник НСН также напомнил, что всего три месяца назад 24 из 27 европейских стран подписали протестное письмо тогдашним властям США в защиту «Северного потока-2».

