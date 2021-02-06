Австрия исключает связь антироссийских санкций из-за Навального с ситуацией вокруг «Северного потока-2»

«Я не считаю необходимым связывать реакцию на действия против оппозиционера (Алексея) Навального со строительством "Северного потока — 2". Кто-либо, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается», - цитирует Курца немецкая газета Welt am Sonntag.

Политик назвал «Северный поток-2» «позитивным проектом», от реализации которого выиграет не только Германия и Австрия, но и ряд других европейских стран, отмечает РИА Новости.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что ряд политиков в Германии призывает заморозить проект, однако предположил, что газопровод всё же будет достроен, так как он нужен жителям страны.

«Рёттген (Норберт, глава комитета по внешней политике - прим. НСН) должен включить голову и начинать считать, насколько выгоден этот проект. Канцлер Германии Ангела Меркель это прекрасно понимает. Поэтому «Северный поток-2» будет, его достоят. И когда его введут в действие, когда пойдет газ, это будет другой вопрос. Там будут чинить препятствия уже не санкциями, а законодательными трюками. Но через год ситуация может измениться, конфликты могут уйти на спад. Я не оптимист и не пессимист, я реалист. И думаю, что «Северный поток-2» будет достроен», - подытожил он.

