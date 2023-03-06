Глава Chevron заявил о проблемах из-за потолка цен на российскую нефть

По его словам, после введения потолка цен рынки столкнулись с «множеством сложностей». Проблемы связаны с ограничениями на реализацию продукции и страхование, уточнил он.

Топливные санкции против Москвы вступили в силу 5 февраля. Брюссель запретил импорт нефтепродуктов из РФ и установил потолок цен на стоимость российских энергоносителей.

Польский концерн Orlen ранее заявила о намерениях добиться от РФ компенсаций за прекращение поставок газа и нефти. Об этом сообщил руководитель компании Даниель Обайтек, передает НСН.

