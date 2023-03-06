Глава Chevron заявил о проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
Введенный Западом потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты привел к перебоям в работе мировых энергетических рынков, заявил глава американской нефтегазовой компании Chevron Майк Вирт. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, после введения потолка цен рынки столкнулись с «множеством сложностей». Проблемы связаны с ограничениями на реализацию продукции и страхование, уточнил он.
Топливные санкции против Москвы вступили в силу 5 февраля. Брюссель запретил импорт нефтепродуктов из РФ и установил потолок цен на стоимость российских энергоносителей.
Польский концерн Orlen ранее заявила о намерениях добиться от РФ компенсаций за прекращение поставок газа и нефти. Об этом сообщил руководитель компании Даниель Обайтек, передает НСН.
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