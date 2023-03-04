Нефть Brent подорожала до $86 за баррель
Мировые цены на нефть увеличиваются, сырье марки Brent подорожало до $86 за баррель.
По данным лондонской биржи ICE, растут, стоимость фьючерсов марки Brent с поставкой в мае достигла такого уровня впервые с 16 февраля.
К 03:00 мск цена на нефть увеличилась на 1,47%.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты могут выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). При этом Bloomberg пишет, что ОАЭ пока не собираются покидать объединение, так как минусы из-за возможного выхода перевешивают преимущества.
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