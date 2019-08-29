Экономист: Жители российских столиц безответственнее относятся к кредитам

Российский экономист, директор Института экономики РАН Руслан Гринберг в эфире НСН назвал несколько возможных причин, почему жители самых богатых в России городов имеют самые большие долги.

«Бросается в глаза, конечно, большая разница в богатстве. Все деньги сосредоточены в Москве. Но в Москве не все богаты, но хотят соответствовать. В моем представлении причина в том, что более безответственное поведение демонстрируют небогатые москвичи. Потому что в других городах более камерно все – если берут кредиты, то более ответственно относятся к ним. Также, наверное, в столицах больше всего берут кредитов и по количеству. Думаю, другие регионы не имеют столько возможностей из-за более ответственного отношения к выдаче кредитов со стороны банков и компаний по микрофинансированию. В Москве очень серьезно привлекают к кредитам, большие рекламные компании и считают, что «прорвемся как-нибудь». Денежное хозяйство у нас находится в основном в Москве и в Питере и может быть вот эта культура безответственности больше развита здесь, чем в остальной России», - высказал предположения Руслан Гринберг, ссылаясь, что данный вопрос требует изучения.

При этом, FinExpertiza отмечает, что падает дисциплина по уплате кредитов в Калининградской области, Севастополе, Республики Крым и в Ленинградском регионе.

Ранее в эфире НСН глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская рассказала о противоречивой ситуации в отрасли, когда решить проблему неплательщиков через суд невозможно из-за недостаточного владения персональными данными управляющих компаний. Когда как долги россиян за услуги ЖКХ превысили 560 миллиардов рублей.

