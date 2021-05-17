«Взлетят, чтобы упасть». Цены на сахар в России не станут «запредельными»

«Мне очень нравится слово «запредельные». То что вообще будет повышение цен – это бабушка надвое сказала. Может быть небольшой всплеск, но это будет точно не рост цен в разы. Если регулятору не делать резких движений, все будет хорошо. Самое главное – делать все аккуратно и вовремя. А СМИ не надо кричать о том, что «гипс снимают, клиент уезжает». Да, цены могут подрасти, но, если посмотреть статистику и оптовых, и розничных цен за последние 20 лет, цены двигаются много раз в год, причем и в одну сторону, и в другую. Подрастут, чтобы осенью упасть. Вот и все», - сказал Иванов.

При этом он признал, что на юге России в этом году произошла аномальная задержка с посевом сахарной свеклы.

«А что касается задержки начала уборки, то она действительно будет, и это не секрет. В этом году южные регионы отсеялись аномально поздно, возможно, это вообще рекорд по срокам посева свеклы. Но большая задержка посевной только на юге, центральные регионы России задержали недельки на две. Пока ничего смертельного нет. Свеклу посеяли. Там, где это сделали раньше, она уже нормально взошла. Если будет благоприятная погода, мы получим хороший урожай и осенью цены опять пойдут вниз, как это всегда происходит, потому что на рынок вываливается около 6 млн тонн сахара. Если нет каких-то особых новостей с рынка сахара или валютного рынка, цены, как правило, снижаются. Все определяется погодой, которая приводит к таким перекосам срока сева. Например, в прошлом году был аномально ранний сев», - пояснил эксперт.

По словам Иванова, задержка с производством сахара на заводах юга России не критична, поскольку его запасы есть.