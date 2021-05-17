Россиян предупредили о росте цен на сахар

В следующем году цены на сахар в России резко увеличатся, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в крупном производстве.

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Это произойдет из-за дисбаланса на рынке, плохого урожая и введенных ранее ценовых ограничений. Так как ограничения цен на сахар истекают 1 июня, регулятор обдумывает новые меры сдерживания и планирует переключить переработчиков на закупку сырья у подконтрольной государству Объединенной зерновой компании. Как ожидается, это позволит местным заводам реализовывать продукцию в розницу.

Как говорят эксперты, из-за дождей на юге страны сбор сахарной свеклы может начаться позже обычного, что скажется на позднем запуске заводов.

Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность некоторых производителей и торговых сетей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме во время выступления с отчетом о работе правительства за 2020 год.

По его словам, у правительства достаточно инструментов, чтобы «обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Цены На ПродуктыСахар
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