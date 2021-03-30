«Выглядит извращённо!» Бизнесмен осудил власти за заморозку цен на сахар

По мнению Потапенко, после отмены заморозки цен на сахар и масло резкого роста цен на эти продукты не произойдёт - они продолжат дорожать, но медленно. Вместе с тем, цены вполне могли бы быть и ниже, если бы правительство и ЦБ реагировали на конъюнктуру иначе, уверен бизнесмен.

«Если бы у производителя была возможность свободно привлекать ресурсы по адекватной ставке и свободно производить, то цены были бы на 10-15% ниже», — заключил Потапенко.

Согласно ранее подписанному соглашению о стабилизации цен, один килограмм сахара не может быть дороже 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а один литр масла — не более 95 рублей и 110 рублей, соответственно.

Ранее экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор Леонид Холод заявил НСН, что продолжение сдерживания цен на сахар и масло может обернуться резким подорожанием как этих продуктов, так и других товаров первой необходимости.

