«Выглядит извращённо!» Бизнесмен осудил власти за заморозку цен на сахар
Дмитрий Потапенко уверен, что цены могли бы быть на 10-15% ниже и без принудительной заморозки.
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» раскритиковал правительство за продление заморозки цен на сахар и подсолнечное масло. В первом случае заморозка будет действовать до 1 июня, во втором - до 1 октября, стало известно 30 марта.
«С одной стороны, поднимаются издержки всех участников рынка, с другой стороны, говорят — давайте поставим потолок. Это выглядит извращенно. Все думают только про магазины, но надо учитывать весь производственный цикл. Правительство думает, что после того, как устанавливает эту планочку, дальше будет лучше. Нет, не будет! Как только вы ограничиваете цены, это начинает противоречить законам либеральной экономики. Правительство не планирует избавляться от таких механизмов регулирования цен — старую собаку новым трюкам не научишь. Отдельное спасибо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с её ключевой ставкой!», — заявил омбудсмен.
По мнению Потапенко, после отмены заморозки цен на сахар и масло резкого роста цен на эти продукты не произойдёт - они продолжат дорожать, но медленно. Вместе с тем, цены вполне могли бы быть и ниже, если бы правительство и ЦБ реагировали на конъюнктуру иначе, уверен бизнесмен.
«Если бы у производителя была возможность свободно привлекать ресурсы по адекватной ставке и свободно производить, то цены были бы на 10-15% ниже», — заключил Потапенко.
Согласно ранее подписанному соглашению о стабилизации цен, один килограмм сахара не может быть дороже 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, а один литр масла — не более 95 рублей и 110 рублей, соответственно.
Ранее экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор Леонид Холод заявил НСН, что продолжение сдерживания цен на сахар и масло может обернуться резким подорожанием как этих продуктов, так и других товаров первой необходимости.
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