Блеф на ВЭФ? Кричевский опроверг слова Грефа о падении доходов россиян

Греф заявил, что в своем заявлении ссылался на исследование «Сбербанка», однако Кричевский поставил выводы исследователей под сомнение.

«В отношении падения доходов населения на 14%, я вообще не понимаю, с какого потолка эксперты Грефа взяли эту цифру, раз уж ни о каких потерях пяти триллионов рублей идти не может. При этом не понятно, речь о номинальных доходах или реальных. У нас незначительная часть населения занята в сфере энергетики. Основная часть занята в сфере услуг. Это приблизительно две трети от всех занятых. Почему у этих двух третей должна упасть заработная плата и прочие доходы, мне, например, не понятно», - сказал Кричевский.

По словам собеседника «Радиоточки НСН», дискуссия вокруг энергоперехода во многом нездоровая.

«Она основана на том, что в высших эшелонах власти нарастает противостояние между лоббистами традиционных энергоносителей и тех, кто в эту когорту не попал. Не исключено, что тема энергоперехода используется, чтобы стать козырем в противостоянии элитных кланов в высших эшелонах власти. Плюс ко всему есть еще один тривиальный мотив, по которому Греф заявил о каких-то сумасшедших потерях экономики России в ближайшее время. Это отсутствие тем для дискуссии. Отсутствие результатов у экосистемы «Сбера», которая все последние годы терпит убытки в плане внутреннего и внешнего развития», - заявил специалист.

Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), глава Сбербанка Герман Греф заявил, что энергетический экспорт России к 2035 году может сократиться на 179 миллиардов долларов США, что и приведет к падению доходов россиян на 14%, а также потере 5 триллионов рублей для бюджета.

По его словам, энергопереход может привести к потенциальному падению производства нефти и газового конденсата в России к 2050 году на 72%, газа - на 52%, энергетического угля - на 90%.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

