Блеф на ВЭФ? Кричевский опроверг слова Грефа о падении доходов россиян
Экономист не согласился с заявлением Грефа о снижении доходов россиян из-за энергоперехода и рассказал, кому на самом деле были адресованы его слова на ВЭФ.
Экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» опроверг заявление главы Сбербанка Германа Грефа о снижении доходов россиян к 2035 году на 14% из-за энергоперехода.
«Все тезисы Грефа об энергопереходе и каком-то безумном падении уровня доходов людей - не более, чем словоблудие. Ни для кого не секрет, что энергопереход - достаточно длительная история, рассчитанная как минимум лет на 30-50, и то она во многом спровоцирована мировыми спекулянтами и правительствами «золотого миллиарда», которые хотят возместить потери от субсидирования возобновляемой энергетики за счет стран третьего мира. К третьему миру в данном случае относится и Россия, а также Китай, и Австралия, и многие другие страны. При этом и нефть, и газ, а в последнее время и уголь в стратегию энергоперехода не включены. Тем не менее, господин Греф берет и вытаскивает из доходов бюджета сразу все доходы от нефти и газа, как будто нефть и газ будет в России под запретом. Хотя все понимают, что блага цивилизации внутри России как производились за счет традиционных углеводородов в значительной степени, так и будут производиться», - заявил Кричевский.
Греф заявил, что в своем заявлении ссылался на исследование «Сбербанка», однако Кричевский поставил выводы исследователей под сомнение.
«В отношении падения доходов населения на 14%, я вообще не понимаю, с какого потолка эксперты Грефа взяли эту цифру, раз уж ни о каких потерях пяти триллионов рублей идти не может. При этом не понятно, речь о номинальных доходах или реальных. У нас незначительная часть населения занята в сфере энергетики. Основная часть занята в сфере услуг. Это приблизительно две трети от всех занятых. Почему у этих двух третей должна упасть заработная плата и прочие доходы, мне, например, не понятно», - сказал Кричевский.
По словам собеседника «Радиоточки НСН», дискуссия вокруг энергоперехода во многом нездоровая.
«Она основана на том, что в высших эшелонах власти нарастает противостояние между лоббистами традиционных энергоносителей и тех, кто в эту когорту не попал. Не исключено, что тема энергоперехода используется, чтобы стать козырем в противостоянии элитных кланов в высших эшелонах власти. Плюс ко всему есть еще один тривиальный мотив, по которому Греф заявил о каких-то сумасшедших потерях экономики России в ближайшее время. Это отсутствие тем для дискуссии. Отсутствие результатов у экосистемы «Сбера», которая все последние годы терпит убытки в плане внутреннего и внешнего развития», - заявил специалист.
Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), глава Сбербанка Герман Греф заявил, что энергетический экспорт России к 2035 году может сократиться на 179 миллиардов долларов США, что и приведет к падению доходов россиян на 14%, а также потере 5 триллионов рублей для бюджета.
По его словам, энергопереход может привести к потенциальному падению производства нефти и газового конденсата в России к 2050 году на 72%, газа - на 52%, энергетического угля - на 90%.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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