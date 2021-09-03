Греф сообщил, в каком случае стоит ждать падения доходов россиян
«Сбербанк» прогнозирует падение доходов россиян на 14 процентов к 2035 году, сообщил в рамках Восточного экономического форума глава банка Герман Греф.
По его словам, это случится в том случае, если не произойдет ESG-трансформации (environmental, social, governance). «Доходы населения, к сожалению, могут упасть, если все будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14% и 5 триллионов рублей - это потери бюджета, суммарные потери бюджета Российской Федерации», - сказал банкир.
Греф перечислил ключевые риски «зеленого» перехода для России, среди которых падение экспортной выручки, сокращение занятости, утрата лидерства в мировой энергетике, потеря бюджетных доходов и потенциальные банкротства целого ряда энергетических компаний страны.
Принципы устойчивого развития ESG предусматривают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний.
Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что план реорганизации экономики республики определяет амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение «зеленой» трансформации и энергетической безопасности.
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