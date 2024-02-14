«Конец офшорам»: Глава «Автодома» о новых правилах ввоза автомобилей в Россию
Изменения порядка расчета размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран ЕАЭС положат конец офшоризации российского авторитейла, заявил НСН Андрей Ольховский.
С принятием изменений порядка расчета размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) российские производители смогут начать полноценную локализацию, а прежние правила лишь ухудшали условия ведения бизнеса официальных дилеров в России. Таким мнением поделился с НСН генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский.
Ранее правительство уточнило порядок расчета размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран ЕАЭС. В частности, налоги и сборы, не доплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами. Новые правила вступают в силу с апреля.
«Принятые решения призваны поддержать официальный бизнес. По факту это означает конец офшоризации российского авторитейла. Теперь наши производители наконец-то смогут начать полноценную локализацию. Поток автомобилей из стран ЕАЭС, растаможенных физлицами по заниженным инвойсам не только ухудшал условия ведения бизнеса официальных дилеров в нашей стране, но и тормозил развитие локального производства автомобилей и автокомпонентов», - сказал Ольховский.
Мера также позволит сохранить в стране рабочие места для сотрудников предприятий, а также дилерских и сервисных центров, отметил он.
«Кроме того, ввезенные по таким схемам и растаможенные на физлиц автомобили оставались без гарантийного и сервисного обслуживания от производителей, что в итоге становилось проблемой конечных потребителей. Поддержка официального сектора необходима в том числе для сохранения рабочих мест сотрудников производственных предприятий, официальных дилерских и сервисных центров», - подытожил Ольховский.
Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в беседе с НСН отметил, что в случае, если российские дилеры не остановят и не вразумят китайских автопроизводителей, на рынке будет создан еще больший профицит.
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