Дилеров призвали «остановить» китайских автопроизводителей из-за большого профицита
Ян Хайцеэр заявил НСН, что китайские компании увеличили планы поставок в Россию, что может усугубить профицит на рынке.
Если российские дилеры не остановят и не вразумят китайских автопроизводителей, они создадут еще больший профицит на рынке, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН. Он отметил, что рынок активно насыщается, а спрос не растет.
В России преодолен дефицит легковых автомобилей, который тянулся несколько лет, сообщили в ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Отмечается, что многие автозаводы работали с перебоями с 2020 года, когда возник дефицит полупроводников для выпуска машин. Нехватка этих комплектующих ощущалась как в 2022, так и 2023 годах.
«Рынок насытился за счет Китая и параллельного импорта. Варианты для покупки есть, но возможностей у людей нет, спрос не растет. Я могу сказать, что на рынке сейчас профицит. Это с учетом того, что Китай существенно повысил свои планы по выходу на российский рынок. Если российские дилеры их не остановят и не вразумят, они создадут еще больший профицит. Но это, к сожалению, кардинально не повлияет на снижение стоимости, потому что она обусловлена курсом рубля, утилизационным сбором и так далее. Если будет конкурентное такое состязание, в разы цена не упадет. И это не увеличит спрос на 20-30%», - объяснил он.
Проблем с китайскими автомобилями добавляет и дефицит запчастей, процесс поставок еще не получилось наладить, заметил Хайцеэр.
«У нас сейчас по-прежнему есть проблемы с поставкой запчастей. В ситуации с брендами, которые официально нас покинули, все обстоит даже лучше, чем с китайскими моделями. Какие-то автомобили простаивают, система доставки запчастей еще не налажена. На это уйдет еще приличное количество времени. Идеальной картины не получилось. У ушедших компаний все было налажено лучше, опыт большой у них, с «китайцами» все сложнее», - рассказал собеседник НСН.
Китайские автомобильные бренды начнут покидать российский рынок, так как потребители не готовы разбираться в многообразии и делают выбор в пользу боле бюджетных моделей, заявил ранее автоэксперт Андрей Ломанов «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокаты форварда «Спартака» Промеса обжалуют приговор суда Амстердама
- Лавров примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро
- Регина Тодоренко стала ведущей «Новой Фабрики звезд»
- Сотрудника полиции задержали в Дагестане по подозрению в сбыте наркотиков
- Шойгу поручил доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта СВО
- СМИ: Отличник из 4 класса школы в Подмосковье несколько лет избивает троечников
- В Башкортостане говорящего попугая сделали талисманом пожарной части
- Умерла сыгравшая путану в «Бриллиантовой руке» актриса Виктория Островская
- СМИ: Россияне массово распродают недвижимость в Финляндии
- МЧС обязала туристов информировать о выходе на небезопасные маршруты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru