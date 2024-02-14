Дилеров призвали «остановить» китайских автопроизводителей из-за большого профицита

Если российские дилеры не остановят и не вразумят китайских автопроизводителей, они создадут еще больший профицит на рынке, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН. Он отметил, что рынок активно насыщается, а спрос не растет.

В России преодолен дефицит легковых автомобилей, который тянулся несколько лет, сообщили в ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Отмечается, что многие автозаводы работали с перебоями с 2020 года, когда возник дефицит полупроводников для выпуска машин. Нехватка этих комплектующих ощущалась как в 2022, так и 2023 годах.