Дилеров призвали «остановить» китайских автопроизводителей из-за большого профицита

Ян Хайцеэр заявил НСН, что китайские компании увеличили планы поставок в Россию, что может усугубить профицит на рынке.

Если российские дилеры не остановят и не вразумят китайских автопроизводителей, они создадут еще больший профицит на рынке, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН. Он отметил, что рынок активно насыщается, а спрос не растет.

В России преодолен дефицит легковых автомобилей, который тянулся несколько лет, сообщили в ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Отмечается, что многие автозаводы работали с перебоями с 2020 года, когда возник дефицит полупроводников для выпуска машин. Нехватка этих комплектующих ощущалась как в 2022, так и 2023 годах.

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«Рынок насытился за счет Китая и параллельного импорта. Варианты для покупки есть, но возможностей у людей нет, спрос не растет. Я могу сказать, что на рынке сейчас профицит. Это с учетом того, что Китай существенно повысил свои планы по выходу на российский рынок. Если российские дилеры их не остановят и не вразумят, они создадут еще больший профицит. Но это, к сожалению, кардинально не повлияет на снижение стоимости, потому что она обусловлена курсом рубля, утилизационным сбором и так далее. Если будет конкурентное такое состязание, в разы цена не упадет. И это не увеличит спрос на 20-30%», - объяснил он.

Проблем с китайскими автомобилями добавляет и дефицит запчастей, процесс поставок еще не получилось наладить, заметил Хайцеэр.

«У нас сейчас по-прежнему есть проблемы с поставкой запчастей. В ситуации с брендами, которые официально нас покинули, все обстоит даже лучше, чем с китайскими моделями. Какие-то автомобили простаивают, система доставки запчастей еще не налажена. На это уйдет еще приличное количество времени. Идеальной картины не получилось. У ушедших компаний все было налажено лучше, опыт большой у них, с «китайцами» все сложнее», - рассказал собеседник НСН.

Китайские автомобильные бренды начнут покидать российский рынок, так как потребители не готовы разбираться в многообразии и делают выбор в пользу боле бюджетных моделей, заявил ранее автоэксперт Андрей Ломанов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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