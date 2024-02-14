«Астрономические цены»: Спрос на автомобили в 2024 году спасут такси и каршеринг

Спрос на автомобили в 2024 году поддержат такси и каршеринг, частные покупатели сегодня не готовы приобретать даже самые дешевые автомобили Lada из-за роста цен в два раза, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН.

В России преодолен дефицит легковых автомобилей, который тянулся несколько лет, сообщили в ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Хайцеэр отметил, что россияне все равно не могут купить эти автомобили.