«Астрономические цены»: Спрос на автомобили в 2024 году спасут такси и каршеринг

Ян Хайцеэр заявил НСН, что частные покупатели не готовы приобретать даже самые дешевые автомобили из-за роста цен в два раза.

Спрос на автомобили в 2024 году поддержат такси и каршеринг, частные покупатели сегодня не готовы приобретать даже самые дешевые автомобили Lada из-за роста цен в два раза, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН.

В России преодолен дефицит легковых автомобилей, который тянулся несколько лет, сообщили в ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Хайцеэр отметил, что россияне все равно не могут купить эти автомобили.

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«По сравнению с допандемийными временами спрос мал, желание у людей есть, но возможности купить автомобиль нет. Сдерживающим фактором является абсолютная цена автомобиля, которая выросла в два раза, а также стоимость кредитных ресурсов. Для многих кредит стал недоступен. А зарплаты в два раза не вырастут. Дорогими стали даже самые доступные автомобили. Если Lada раньше стоила до миллиона рублей, то сегодня уже больше миллиона, а некоторые модели – больше двух миллионов. Для многих это уже астрономические цены, надо копить и брать кредит, а это еще самые дешевые машины», - рассказал он.

В связи с этим закрывать продажи в 2024 году дилеры планируют за счет спроса в такси и каршеринге, отметил Хайцеэр.

«В 2024 году мы будем выходить по продажам на уровень 2023 года. Небольшой прирост возможен из-за отложенного спроса, который копился последние три-четыре года. Это касается и корпоративных парков, например, такси. Там автомобили уже изнашиваются, у нас много «китайцев» появилось, но старые Volkswagen, Hyundai еще остались, они изнашиваются активно. У таких машин в такси, в каршеринге очень большой пробег. Они и будут приобретать машины. Плюс частные покупатели, которые не хотят уходить в рынок поддержанных автомобилей, потому что он тоже достаточно скудный. Это будет поддерживать спрос», - рассказал собеседник НСН.

Автомобили с пробегом (до трех лет) подорожали на 21% в 2023 году, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). А средние цены на автомобили возрастом от 7 до 10 лет увеличились на 34%. При этом за год средняя цена нового автомобиля поднялась на 17,3% и составила 3,7 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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