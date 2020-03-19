«Где ЦБ?»: Доллар перевалил за 80 перед заседанием по ставке

Зависимый от нефтяных котировок рубль падает уже вторую неделю. На фоне вчерашнего обрушения пользователи соцсетей удивляются, почему по этому поводу молчит российский Центробанк. «Что-то пошло не так. Где ЦБ?» - пишут в «Твиттере», комментируя взлёт доллара к 81 рублю. «Похоже, работники ЦБ первые перевели рубли в доллары», - шутят в соцсетях.

Наблюдатели строят разные прогнозы по дальнейшей динамике курса валют. «Жечь резервы ЦБ для поддержания курса не хотят. Поэтому курс рубля предполагают опустить до 100 за доллар ещё до конца марта», - написал в «Твиттере» политолог Валерий Соловей.

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН предположил, что рубль ещё не достиг дна.

«До сих пор рубль остается валютой переоцененной, то есть рубль стоит сегодня довольно дорого относительно тех цен, что мы видим за нефть. Поэтому у рубля потенциал падения еще минимум на 25-30%. Здесь все будет зависеть от того, как долго цены на нефть будут находиться ниже 35 долларов за баррель», - сказал он.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН ещё накануне говорил, что рубль ещё долго будет оставаться слабым по отношению к другим мировым валютам. Прогнозировать диапазоны колебания курса рубля он не стал.

«Сейчас миром правят эмоции и в плане пандемии, и в экономических событиях, а эмоции предсказывать дело не благодарное», - заметил он.

Между тем, Банк России пытается поддерживать рубль, с 10 марта начав упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке. По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, именно вмешательство финансовых властей удерживает российскую валюту от более крутого обвала, пишет RT.

Насколько эти меры эффективны, вопрос дискуссионный. И на фоне этих дискуссий в соцсетях появилась информация о якобы планирующейся отставки Набиуллиной с поста главы Банка России. Источник телеграм-канала «Незыгарь» заявил, что этот вопрос «обсуждается». Практически сразу слухи прокомментировали в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина отставка главы ЦБ не обсуждается.

В пятницу, 20 марта, должно пройти очередное заседание ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Есть мнение, что в нынешних условиях повышение ставки не спасёт от дальнейшей девальвации рубля, а снижение ставки в России не подействует также позитивно, как в ведущих экономиках мира. Аналитики «Финам» считают, что ставку нужно сохранять на уровне 6%.

Нефть марок Brent и WTI немного подорожала на торгах в четверг, 19 марта. Так, стоимость барреля Brent поднималась до $27, однако к настоящему моменту вновь ушла на уровень $25.

