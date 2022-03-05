Россиянам раскрыли эффективный способ сохранить сбережения
Россиянам стоит рассмотреть вариант вложения сбережений в недвижимость, сообщил риелтор Ярослав Кобаладзе, передают «Известия».
По его словам, недвижимость может стать инструментом фиксации денег на фоне риска деноминации (уменьшение стоимости денежных знаков).
Эксперт отметил, что сегодня хранить деньги в долларах, евро или рублях небезопасно.
Россиянам не стоит скупать доллар, потому что он скоро упадет, лучше конвертировать денежные вклады в золото. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
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