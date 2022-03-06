Президент РФ подписал закон об изъятии доходов коррупционеров

Их изымут по закону в том случае, если владелец не сможет предоставить документы о законности получения средств.

В соответствии с порядком проведения прокурорских проверок достоверности сведений о законности получения денежных средств контролирующие органы проанализируют счета супругов чиновников и даже их несовершеннолетних детей.

Предыдущая редакция закона позволяла изымать у коррупционеров в пользу государства земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги.

