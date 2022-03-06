Президент РФ подписал закон об изъятии доходов коррупционеров

Глава России Владимир Путин ратифицировал закон об обращении в доход государства сомнительных денег на счетах чиновника. Действие документа распространяется на средства, сумма которых превышает доход владельца за три года.

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Их изымут по закону в том случае, если владелец не сможет предоставить документы о законности получения средств.

В соответствии с порядком проведения прокурорских проверок достоверности сведений о законности получения денежных средств контролирующие органы проанализируют счета супругов чиновников и даже их несовершеннолетних детей.

Предыдущая редакция закона позволяла изымать у коррупционеров в пользу государства земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги.

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ФОТО: pixabay.com
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