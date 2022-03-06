Президент РФ подписал закон об изъятии доходов коррупционеров
Глава России Владимир Путин ратифицировал закон об обращении в доход государства сомнительных денег на счетах чиновника. Действие документа распространяется на средства, сумма которых превышает доход владельца за три года.
Их изымут по закону в том случае, если владелец не сможет предоставить документы о законности получения средств.
В соответствии с порядком проведения прокурорских проверок достоверности сведений о законности получения денежных средств контролирующие органы проанализируют счета супругов чиновников и даже их несовершеннолетних детей.
Предыдущая редакция закона позволяла изымать у коррупционеров в пользу государства земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,9 млн+79 863 / сут.
Умерли
356 тыс.+744 / сут.
Выздоровели
14,6 млн+149 тыс. / сут.
- США нервничают из-за обнаруженных на Украине документов о разработке биологического оружия
- ВКС России сбили 11 боевых самолетов Украины за два дня
- Президент РФ подписал закон об изъятии доходов коррупционеров
- Путин подтвердил в разговоре с Макроном готовность продолжить диалог с Киевом
- СМИ предупредили о подготовке эвакуации Зеленского
- В ДНР раскрыли планы Украины атаковать Крым и Донбасс 8 марта
- Центробанк: Сервисы Apple Pay и Google Pay станут недоступны для карт MasterCard и Visa в РФ
- Путин ужесточил наказание педофилам
- В Москве нет резкого роста цен на продовольствие
- Троих пострадавших госпитализировали после ДТП с автозаком в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru