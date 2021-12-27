«Газпром»: Запасы газа на Украине опустились до исторического минимума

Запасы газа в украинских подземных хранилищах на 24 декабря снизились до исторического минимума для этого времени, на миллиард кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года. Об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

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Таким образом, запасы газа в хранилищах на 25 декабря составляют 14,26 млрд кубометров.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в условиях европейской системы прокачки газа Украине не нужен долгосрочный договор на транзит газа.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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