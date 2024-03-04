«“Газпром” свое возьмет!»: Сможет ли Киев пресечь поставки российского газа

«В основном украинские политические деятели и предприниматели сходятся на том, что они не будут продлевать существующие контракты. Правда, на Украине намекают: если европейцы поменяют свои контракты с “Газпромом”, перенесут точку сдачи-приемки газа, где меняется право собственности, из Австрии на российско-украинскую границу, Киев даст добро на дальнейший транзит российского газа через территорию Украины. Иными словами, получается, что Россия будет на своей границе отдавать газ европейцам, а европейцы как собственники газа должны будут оплатить транзит через Украину, то есть Киев будет брать деньги с Европы», — сказал Юшков.

Однако на практике, отметил собеседник НСН, никакой долгосрочный контракт и не нужен.

«Украина с 2019 года применила у себя европейское антимонопольное законодательство в области газа и обязалась проводить специальные аукционы по разыгрыванию мощностей на прокачку. Кстати, Украина их проводила, и даже “Газпром” в них участвовал. Естественно, кроме “Газпрома”, туда никто не придет. Поэтому российская корпорация может прийти и заказать себе столько мощности на прокачку, сколько нужно, и на такой период, на который захочет. Так, в частности, было в 2021 году. “Газпром” приходил на аукцион и брал себе дополнительные мощности, поэтому контракт и не был нужен. Но сейчас либо Украина сама введет санкции против “Газпрома”, либо США будут давить на украинцев, заставляя их перекрыть транзит. Американцам российский газ ни по какому маршруту в Европе не нужен, они откровенно признаются, что хотят вытеснить российский газ с европейского рынка, потому что это основная угроза транзита с позиции США», — добавил аналитик.