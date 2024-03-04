«“Газпром” свое возьмет!»: Сможет ли Киев пресечь поставки российского газа
США делают все, чтобы вытеснить российский газ из Европы, они могут потребовать от Украины ввести новые антироссийские санкции, сказал НСН Игорь Юшков.
Для поставок газа через территорию Украины после 2024 года долгосрочный контракт не нужен, поскольку Украина обязана проводить аукционы по разыгрыванию мощностей на прокачку, а их единственный участник — «Газпром». Об этом в интервью НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Ранее издание «Ведомости», сославшись на данные «Газпрома», сообщило, что среднесуточный объем прокачки российского газа в Европу через территорию Украины в феврале 2024 года достиг рекордных с ноября 2022 года 42,2 млн кубометров. По сравнению с февралем прошлого года этот показатель вырос на 21,3%. Юшков оценил реальность угроз Украины, которая заявила, что откажется от транзита российского газа после 2024 года.
«В основном украинские политические деятели и предприниматели сходятся на том, что они не будут продлевать существующие контракты. Правда, на Украине намекают: если европейцы поменяют свои контракты с “Газпромом”, перенесут точку сдачи-приемки газа, где меняется право собственности, из Австрии на российско-украинскую границу, Киев даст добро на дальнейший транзит российского газа через территорию Украины. Иными словами, получается, что Россия будет на своей границе отдавать газ европейцам, а европейцы как собственники газа должны будут оплатить транзит через Украину, то есть Киев будет брать деньги с Европы», — сказал Юшков.
Однако на практике, отметил собеседник НСН, никакой долгосрочный контракт и не нужен.
«Украина с 2019 года применила у себя европейское антимонопольное законодательство в области газа и обязалась проводить специальные аукционы по разыгрыванию мощностей на прокачку. Кстати, Украина их проводила, и даже “Газпром” в них участвовал. Естественно, кроме “Газпрома”, туда никто не придет. Поэтому российская корпорация может прийти и заказать себе столько мощности на прокачку, сколько нужно, и на такой период, на который захочет. Так, в частности, было в 2021 году. “Газпром” приходил на аукцион и брал себе дополнительные мощности, поэтому контракт и не был нужен. Но сейчас либо Украина сама введет санкции против “Газпрома”, либо США будут давить на украинцев, заставляя их перекрыть транзит. Американцам российский газ ни по какому маршруту в Европе не нужен, они откровенно признаются, что хотят вытеснить российский газ с европейского рынка, потому что это основная угроза транзита с позиции США», — добавил аналитик.
Эксперт пояснил, кто сильнее всего пострадает в случае введения дополнительных санкций.
«В этой ситуации больше всех пострадают те, кто не имеет выхода к морю и получает российский трубопроводный газ. Это Австрия, Словакия, Чехия. Все остальные пострадают из-за того, что если из России через Украину не будет приходить газ, значит, поставки из России уменьшатся на 14-14,5 млрд кубометров. Конечно, это не так много, но это все равно будет провоцировать дефицит и рост цен. Хотя, конечно, в 2021 году мы отгрузили в Европу 160 млрд “кубов”, а в 2023 году — примерно 27 млрд кубометров, половина из которых пришла через Украину, так что масштаб потерь уже не такой большой», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Юшков заверил, что «Газпром» не хочет терять никакие рынки, поскольку дополнительные санкции невыгодны и России.
«Когда нам предлагают самим перекрыть газ Европе, здесь важно помнить, что США только этого и добиваются. Делать им такой подарок не стоит. В этом случае Россия пострадала бы экономически, потому что “Газпром” платит экспортную пошлину, когда вывозит газ, в размере 30% от рыночной цены. Помимо этого, есть налог на добычу полезных ископаемых. Конечно, это не будет катастрофой для российского бюджета, но приведет к снижению доходов. Сам президент России Владимир Путин признал, что к нам по газовой трубе в обратном направлении, образно говоря, идут деньги. Они поступают в бюджет, в частности, на оборонные расходы», — подытожил он.
Ранее Юшков заявил, что рекордные суточные поставки газа через территорию Украины объясняются относительно холодной зимой, ростом спроса на российский газ, снижением цен на голубое топливо и нежеланием продавать газ из подземных европейских хранилищ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц выступил против экстрадиции Ассанжа в США
- В Киеве отказались вести переговоры с Россией о продлении транзита газа
- ВЦИОМ: Порядка 80% россиян собираются прийти на выборы президента России
- В России объемы выдачи автокредитов выросли на 77%
- Шольц пояснил, почему он против передачи Украине ракет Taurus
- Ещё одного боевика ищут в Ингушетии после штурма в Карабулаке
- Жительница США выиграла в лотерею $1 млн в свой день рождения
- Министры энергетики ЕС поддержали продление ограничений на потребление газа
- Глава МАГАТЭ посетит Россию 5 марта
- Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,84 млрд евро за приложение Apple Music
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru