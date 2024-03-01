«А кто купит?»: Юшков рассказал, как «Газпром» оказался в Северном море

Активы «Газпрома» в Северном море бесполезны для российской корпорации — газ оттуда в Россию не поступал, применяемые там технологии «Газпрому» недоступны, да и персонал там трудится не российский: «Газпром» всячески пытается от них избавиться. Об этом НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Ранее сообщалось, что «Газпром интернэшнл лимитед» начал конкурсную процедуру по продаже активов в Северном море. Соответствующую заявку компания разместила на электронной торговой площадке Газпромбанка, говорится в сообщении компании. По данным агентства ТАСС, начальная цена активов — 344 млн евро. Отмечается, что заявки можно подать с 1 марта, дата проведения торгов и объявления победителя — 6 июня 2024 года. По словам Юшкова, фактически месторождения в Северном море никогда не были нужны «Газпрому».