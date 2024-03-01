«А кто купит?»: Юшков рассказал, как «Газпром» оказался в Северном море
Скорее всего, активы «Газпрома» в Северном море выкупит неглобальная европейская или азиатская корпорация, сказал НСН Игорь Юшков.
Активы «Газпрома» в Северном море бесполезны для российской корпорации — газ оттуда в Россию не поступал, применяемые там технологии «Газпрому» недоступны, да и персонал там трудится не российский: «Газпром» всячески пытается от них избавиться. Об этом НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Ранее сообщалось, что «Газпром интернэшнл лимитед» начал конкурсную процедуру по продаже активов в Северном море. Соответствующую заявку компания разместила на электронной торговой площадке Газпромбанка, говорится в сообщении компании. По данным агентства ТАСС, начальная цена активов — 344 млн евро. Отмечается, что заявки можно подать с 1 марта, дата проведения торгов и объявления победителя — 6 июня 2024 года. По словам Юшкова, фактически месторождения в Северном море никогда не были нужны «Газпрому».
«Он получил эти активы в рамках обмена активами с западными компаниями, в частности, с немецкими, которые в свою очередь получили долю в российской добыче. “Газпрому” важнее продать российский газ, он взял эти активы у западных стран, коль скоро пошел обмен. Теперь он хочет от них избавиться: никакого смысла в них нет, пользу они не приносят, дело идет к блокированию активов западных компаний в России (многие из них уже заблокированы). Еще не факт, что удастся найти покупателя, а даже если покупатель и найдется, нет гарантий, что европейские регуляторы одобрят сделку и дадут перевести эти деньги на российские счета. Так что проблем будет много. Тем более, что там трудится не российский персонал, “Газпром” выступает в качестве финансового инвестора. Газ этот в Россию не поступал, да и применяемые там технологии “Газпрому” фактически были недоступны», — сказал Юшков.
Собеседник НСН отметил, что продаваемые активы находятся у берегов Нидерландов и сейчас принадлежат зарубежной газпромовской компании.
«Нидерланды раньше были крупным производителем газа, у них очень широкая газотранспортная система, Северное море было газовой и нефтяной житницей Европы. Предполагалось, что добыча углеводородов будет вестись еще много десятилетий, однако многие месторождения уже истощились (например, месторождение Брент, давшее название сорту нефти), а, например, месторождение Гронинген было закрыто после жалоб и судебных разбирательств из-за того, что интенсивные разработки провоцировали землетрясения в прибрежной зоне. Оставшиеся газопроводы используются для поставок газа. Тамошние активы “Газпрома” по запасам небольшие, скорее средние», — пояснил эксперт.
Юшков предположил, что активы «Газпрома» сможет приобрести некрупная европейская или азиатская структура.
«Российские компании вряд ли купят активы, поскольку боятся потерять деньги — их могут заблокировать и отнять. Глобальные игроки, например, BP или Shell, тоже вряд ли рискнут — покупка российских активов может быть признана нарушением антироссийских санкций или помощью России, тем самым они могут подставить под удар собственные глобальные активы. Скорее всего, это будет какая-то неглобальная британская или нидерландская компания либо азиатские (например, китайские) корпорации, которые не воспринимают сотрудничество с Россией как удар по имиджу. Но незападным компаниям будет сложнее одобрить сделку со стороны европейских регуляторов», — добавил собеседник НСН.
В заключение эксперт рассказал, где еще работает «Газпром» за пределами России, и заверил, что эти активы не уйдут с молотка.
«Зарубежных активов не так много. “Газпром” работает в Средней Азии, работал в Боливии, в Аргентине. Но там скорее была разведка, каких-то крупных производственных объектов за пределами России нет. Неевропейские активы продавать не будут, а то, что в Европе, в основном у нас отняли, все уже арестовано», — подытожил он.
Ранее Юшков заявил, что США воспринимают Россию как конкурента на газовом рынке, и будут различными способами, в том числе при помощи санкций, выдавливать Москву с мировых рынков.
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