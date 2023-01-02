«Газпром» сообщил о выходе поставок газа в Китай на принципиально новый уровень

Поставки российского газа в Китай вышли на принципиально новый уровень, превысив годовые показатели. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Миллер заявил о рекорде «Газпрома» по поставкам газа в Китай

В 2022 году компания по просьбе Китая систематически перевыполняла планы суточных поставок. В свою очередь, это позволило превысить годовые обязательства.

«С 1 января 2023 года «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай», — цитирует Миллера пресс-служба компании в Telegram.

Он также назвал объем добычи газа в прошлом году - добыл более 412 млрд кубометров газа.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил запрет «Газпрому» до 1 октября 2023 года покупать газ и услуги у совместных предприятий с австрийской OMV и германской Wintershall Dea по цене выше установленной правительством, сообщает RT.

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ФОТО: Алексей Миллер, глава "Газпром"
ТЕГИ:Российский ГазГазПоставкиКитайГазпромАлексей Миллер
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