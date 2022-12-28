Миллер заявил о рекорде «Газпрома» по поставкам газа в Китай

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что 28 декабря компания установит рекорд по суточным поставкам газа в Китай, сообщает РИА Новости.

«Газпром» с начала года снизил добычу газа на 19,6%

На селекторном совещании он напомнил, что ранее было принято решение осуществлять поставки в Поднебесную в декабре 2022 года с «превышением суточных контрактных обязательств».

«Максимальное превышение составило 18,7%. И вот сегодня будет установлен ещё один новый рекорд суточных поставок в Китай», — указал Миллер, добавив, что общий объём экспорта в КНР в ближайшее время суммарно достигнет 48 млрд кубометров голубого топлива в год.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил запрет «Газпрому» до 1 октября 2023 года покупать газ и услуги у совместных предприятий с австрийской OMV и германской Wintershall Dea по цене выше установленной правительством, сообщает RT.

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ФОТО: Алексей Миллер, глава "Газпром"
ТЕГИ:Российский ГазКитайГазпромАлексей Миллер
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