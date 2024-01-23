«Газпром»: Потребление газа в мире вырастет на 26% к 2050 году

Подготовленный «Газпромом» консенсус-прогноз предполагает рост потребления энергии в мире на 22% к 2050 году, при этом объемы использования нефти снизятся на 24%, а газа - вырастут на 26%. Об этом заявил замначальника департамента «Газпрома» Александр Ишков.

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Он отметил, что учитывает прогнозы разных источников, в том числе ОПЕК, МЭА и других. Кроме того, по словам Ишкова, консенсус-прогноз предполагает сокращение потребления угля на 13% к 2050 году.

Ранее сообщалось, что уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 80%, составив 79,7%. По данным Gas Infrastructure Europe, 13 января «вывод» газа из европейских хранилищ составил 521 млн кубометров, а закачка — 63 млн. Эксперты отмечают, что запасы расходуются быстрее из-за наступивших в странах Европы холодов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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