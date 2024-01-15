Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 80%

Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 80%, составив 79,7%, пишет ТАСС.

По данным Gas Infrastructure Europe, 13 января «вывод» газа из европейских хранилищ составил 521 млн кубометров, а закачка — 63 млн. Эксперты отмечают, что запасы расходуются быстрее из-за наступивших в странах Европы холодов.

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Прецедент искусственного разрушения спроса на газ создали в Европе. Об этом ранее заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер. По мнению главы «Газпрома», рост спроса на газ в мире продолжится, в течение следующих 25 лет он увеличится на 43%. Россия готова удовлетворить растущие потребности в топливе. По словам Миллера, Москва развивает сотрудничество с заинтересованными в надежном энергоснабжении государствами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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