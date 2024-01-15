Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 80%

Прецедент искусственного разрушения спроса на газ создали в Европе. Об этом ранее заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер. По мнению главы «Газпрома», рост спроса на газ в мире продолжится, в течение следующих 25 лет он увеличится на 43%. Россия готова удовлетворить растущие потребности в топливе. По словам Миллера, Москва развивает сотрудничество с заинтересованными в надежном энергоснабжении государствами, передает «Радиоточка НСН».

