Миллер: «Газпром» выделит на газификацию рекордные 270,3 млрд рублей
Компания «Газпром» в 2024 году выделит на газификацию и догазификацию в России рекордные 270,3 млрд рублей. Об этом заявил глава концерна Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Как отметил Миллер, «Газпром» намерен «увеличить еще больше» темпы работы по догазификации и газификации, пишет RT.
«Мы выделили рекордную сумму на эти цели — 270,3 миллиарда рублей. Это на 33,5 миллиарда рублей больше, чем в этом году», — цитирует РИА Новости главу «Газпрома».
Кроме того, Миллер указал, что уровень обеспечения газом в стране с 1 января 2024 года составит 89% из технически вероятной сетевой газификации, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru