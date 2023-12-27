Миллер: «Газпром» выделит на газификацию рекордные 270,3 млрд рублей

Как отметил Миллер, «Газпром» намерен «увеличить еще больше» темпы работы по догазификации и газификации, пишет RT.

«Мы выделили рекордную сумму на эти цели — 270,3 миллиарда рублей. Это на 33,5 миллиарда рублей больше, чем в этом году», — цитирует РИА Новости главу «Газпрома».

Кроме того, Миллер указал, что уровень обеспечения газом в стране с 1 января 2024 года составит 89% из технически вероятной сетевой газификации, отмечает телеканал «360».

