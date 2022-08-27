«Газпром» подает газ для Европы по Украине в объеме 42,2 млн кубометров через «Суджу»

Транзит российского газа в Европу через Украину составляет 42,2 млн кубометров в сутки. «Газпром» поставляет топливо через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Российская компания получила отказ заявки на прокачку через «Сохрановку» от украинской стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Газпрома».

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«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,2 млн куб. м на 27 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена», - отметил собеседник агентства.

В пятницу суточный объем прокачки был аналогичным и составлял 42,2 млн кубометров.

С середины июня российская компания «Газпром» снизила прокачку топлива по «Северному потоку» примерно на 60% - до 67 миллионов кубометров. Тогда в организации заявили, что остановка эксплуатации нескольких газотурбинных двигателей Siemens связана с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

«Газпром» транспортирует топливо за границу транзитом по Украине через станцию «Суджа».

Ранее «Оператор ГТС Украины» объявил, что прекращает транзит российского газа через «Сохрановку» с 11 мая.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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