«Газпром» подает газ для Европы по Украине в объеме 42,2 млн кубометров через «Суджу»
Транзит российского газа в Европу через Украину составляет 42,2 млн кубометров в сутки. «Газпром» поставляет топливо через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Российская компания получила отказ заявки на прокачку через «Сохрановку» от украинской стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Газпрома».
«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,2 млн куб. м на 27 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена», - отметил собеседник агентства.
В пятницу суточный объем прокачки был аналогичным и составлял 42,2 млн кубометров.
С середины июня российская компания «Газпром» снизила прокачку топлива по «Северному потоку» примерно на 60% - до 67 миллионов кубометров. Тогда в организации заявили, что остановка эксплуатации нескольких газотурбинных двигателей Siemens связана с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.
«Газпром» транспортирует топливо за границу транзитом по Украине через станцию «Суджа».
Ранее «Оператор ГТС Украины» объявил, что прекращает транзит российского газа через «Сохрановку» с 11 мая.
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