«Газпром» подает газ для Европы по Украине в объеме 42,2 млн кубометров через «Суджу»

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,2 млн куб. м на 27 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена», - отметил собеседник агентства.

В пятницу суточный объем прокачки был аналогичным и составлял 42,2 млн кубометров.

С середины июня российская компания «Газпром» снизила прокачку топлива по «Северному потоку» примерно на 60% - до 67 миллионов кубометров. Тогда в организации заявили, что остановка эксплуатации нескольких газотурбинных двигателей Siemens связана с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

«Газпром» транспортирует топливо за границу транзитом по Украине через станцию «Суджа».

Ранее «Оператор ГТС Украины» объявил, что прекращает транзит российского газа через «Сохрановку» с 11 мая.

