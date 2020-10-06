«Газпром» отметил растущие риски для транзита газа через Белоруссию
Неопределенность развития политической ситуации в Белорусии создает в том числе риски для транзита российского газа в Европу по газопроводу «Ямал-Европа», передает «Интерфакс».
Компания в меморандуме нового выпуска еврооблигаций в разделе «Факторы риска» отмечает, что растут риски сбоев в транзите нашего газа по белорусскому участку газопровода Ямал-Европа.
Газопровод "Ямал-Европа" мощностью 33 млрд куб. м в год и длиной свыше 2000 км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере.
Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали более 80% избирателей, а за его ближайшего соперника Светлану Тихановскую - около 10 %.
Одна из самых масштабных акций протеста состоялась в минувшее воскресенье 27 сентября. Акция противников Лукашенко собрала более 100 тысяч человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 615 / сут.
Умерли
21 663+188 / сут.
Выздоровели
989 тыс.+6 252 / сут.
- Путин рассказал, что Голикова и Попова вакцинировались от COVID-19
- «Газпром» отметил растущие риски для транзита газа через Белоруссию
- Спикер парламента Киргизии ушёл в отставку
- Почти 200 млрд рублей выделят на детей из малообеспеченных семей в России
- Президент Киргизии заявил о готовности к переговорам с оппозицией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru