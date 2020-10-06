«Газпром» отметил растущие риски для транзита газа через Белоруссию

Неопределенность развития политической ситуации в Белорусии создает в том числе риски для транзита российского газа в Европу по газопроводу «Ямал-Европа», передает «Интерфакс».

Компания в меморандуме нового выпуска еврооблигаций в разделе «Факторы риска» отмечает, что растут риски сбоев в транзите нашего газа по белорусскому участку газопровода Ямал-Европа.

Газопровод "Ямал-Европа" мощностью 33 млрд куб. м в год и длиной свыше 2000 км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали более 80% избирателей, а за его ближайшего соперника Светлану Тихановскую - около 10 %.

Одна из самых масштабных акций протеста состоялась в минувшее воскресенье 27 сентября. Акция противников Лукашенко собрала более 100 тысяч человек.

