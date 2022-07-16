«Газпром» обратился к Siemens по поводу документов на вывоз турбин для «Северного потока»

Турбина предназначена для ремонта газопровода «Северный поток».

«15 июля «Газпром» официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учётом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС «Портовая» — критически важного объекта для газопровода «Северный поток», — говорится в сообщении.

Также «Газпром» заявил, что рассчитывает то, что Siemens без всяких условий выполнит сервисное обслуживание своего газотурбинного двигателя, сообщает RT.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Россия возобновит прокачку газа в Европу после планового ремонта «Северного потока», однако ее объемы могут снизиться из-за санкций Канады.

