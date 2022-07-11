«Это не шантаж!»: Чем грозит Европе ремонт и остановка «Северного потока»
Канада не хочет чинить и отдавать турбины «Северного потока», при этом у Европы не осталось альтернативных газопроводов, сказал в эфире НСН Игорь Юшков.
Россия возобновит прокачку газа в Европу после планового ремонта «Северного потока», однако ее объемы могут снизиться из-за санкций Канады, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Газопровод «Северный поток», который является главном каналом поставок российского газа в Европу, 11 июля остановился на плановый ремонт до 21 июля. При этом в Германии опасаются, что Россия воспользуется плановым ТО и полностью перекроет поставки после его окончания.
«Нынешняя остановка – это ежегодный профилактический ремонт, он проходит каждое лето, всегда это около десяти дней и никогда проблем не возникало. Это не новость, не шантаж, а стандартная процедура, об этом ремонте все знали заранее. Все газопроводы в мире останавливают на профилактические ремонты. Недавно был остановлен "Турецкий поток", там профилактический ремонт занял около недели. То же самое происходит с "Северным потоком". Я думаю, что «Северный поток» возобновит работу, но в каких объемах будет прокачка – большой вопрос», - сказал Юшков.
По его словам, проблема с ремонтом турбин газопровода, которые сделаны в Канаде, может привести к снижению мощности и постепенной остановке «Северного потока».
«Помимо ремонта линейной части есть проблема с газокомпрессорной станцией. Турбины, которые там стоят, всегда увозились на ремонт в Канаду. В этом году Канада их отремонтировала, но не отдавала компании Siemens, потому что канадские санкции запрещают поставлять в Россию такое оборудование. Сейчас вроде как договорились, но непонятно – конкретно по этой турбине или разрешили дальше полноценно ремонтировать все турбины "Северного потока". От этого зависит, будет ли газопровод работать в долгосрочной перспективе или постепенно остановится», - пояснил эксперт.
Юшков указал, что на данный момент четыре турбины «Северного потока» уже выведены из эксплуатации.
«Если не решить вопрос с ремонтом турбин, мощность будет уменьшатся, потому что турбины будут одна за другой выводиться из эксплуатации "Газпромом". Около четырех турбин уже выведено из эксплуатации и ждут ремонта, а Siemens их не забирает, потому что их некуда отправлять, поскольку Канада еще первую не вернула. Все ждут разрешение конфликта Германии и Канады», - разъяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
Он прогнозирует рост цен на газ в ходе ремонта «Северного потока».
«Остановка "Северного потока" скажется на ценах на газ в Европе, потому что это приведет к еще большему его дефициту. Возможно, многие европейские страны, в том числе и Германия, будут вынуждены отбирать газ, который закачали в подземные хранилища, готовясь к зиме. Пока мы видим снижение цен, но это, скорее, на новостях о том, что Канада с Германией о чем-то договорились по первой турбине. Это позитивный сигнал, поэтому цены снижались в начале дня, но в ближайшие дни, скорее всего, цены будут расти», - уверен эксперт.
Юшков также подчеркнул, что у Европы не осталось альтернатив «Северному потоку».
«Сейчас проблема в том, что раньше объемы, шедшие по "Северному потоку", частично перекидывали на другие газопроводы, а теперь других газопроводов нет. "Ямал-Европа" не работает, потому что Польша отняла у "Газпрома" его долю в компании-операторе польского участка газопровода, а Россия в ответ ввела санкции и транзита быть не может. Украина ограничивает транзит российского газа и подпускает его только к газоизмерительной станции "Суджа". "Газпром" каждый день подает заявки на прокачку еще и по ГИС "Сохрановка", но там Украина каждый день дает отказ. В итоге некуда перекинуть объемы, которые раньше шли через "Северный поток"», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце июня директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин говорил НСН, что заполнить газовые хранилища на 80% к ноябрю смогут не все страны Евросоюза. По его мнению, большие проблемы могут возникнуть у Германии.
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