«Это не шантаж!»: Чем грозит Европе ремонт и остановка «Северного потока»

«Нынешняя остановка – это ежегодный профилактический ремонт, он проходит каждое лето, всегда это около десяти дней и никогда проблем не возникало. Это не новость, не шантаж, а стандартная процедура, об этом ремонте все знали заранее. Все газопроводы в мире останавливают на профилактические ремонты. Недавно был остановлен "Турецкий поток", там профилактический ремонт занял около недели. То же самое происходит с "Северным потоком". Я думаю, что «Северный поток» возобновит работу, но в каких объемах будет прокачка – большой вопрос», - сказал Юшков.

По его словам, проблема с ремонтом турбин газопровода, которые сделаны в Канаде, может привести к снижению мощности и постепенной остановке «Северного потока».

«Помимо ремонта линейной части есть проблема с газокомпрессорной станцией. Турбины, которые там стоят, всегда увозились на ремонт в Канаду. В этом году Канада их отремонтировала, но не отдавала компании Siemens, потому что канадские санкции запрещают поставлять в Россию такое оборудование. Сейчас вроде как договорились, но непонятно – конкретно по этой турбине или разрешили дальше полноценно ремонтировать все турбины "Северного потока". От этого зависит, будет ли газопровод работать в долгосрочной перспективе или постепенно остановится», - пояснил эксперт.

Юшков указал, что на данный момент четыре турбины «Северного потока» уже выведены из эксплуатации.

«Если не решить вопрос с ремонтом турбин, мощность будет уменьшатся, потому что турбины будут одна за другой выводиться из эксплуатации "Газпромом". Около четырех турбин уже выведено из эксплуатации и ждут ремонта, а Siemens их не забирает, потому что их некуда отправлять, поскольку Канада еще первую не вернула. Все ждут разрешение конфликта Германии и Канады», - разъяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Он прогнозирует рост цен на газ в ходе ремонта «Северного потока».

«Остановка "Северного потока" скажется на ценах на газ в Европе, потому что это приведет к еще большему его дефициту. Возможно, многие европейские страны, в том числе и Германия, будут вынуждены отбирать газ, который закачали в подземные хранилища, готовясь к зиме. Пока мы видим снижение цен, но это, скорее, на новостях о том, что Канада с Германией о чем-то договорились по первой турбине. Это позитивный сигнал, поэтому цены снижались в начале дня, но в ближайшие дни, скорее всего, цены будут расти», - уверен эксперт.

Юшков также подчеркнул, что у Европы не осталось альтернатив «Северному потоку».