Газ в Европе может подорожать до $2200 из-за ремонта «Северного потока»

Аналитики прогнозируют повышение цены газа за 1 тыс. куб. м до $2200 — на 8 июля она составляла около $1800.

По данным издания, возвращение и установка турбины могут затянуться на фоне политических противоречий с Канадой, а также дополнительных технических проверок. Германия ведет переговоры с Оттавой по данной проблеме, в свою очередь, министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заверил, что страна вернет оборудование. Об этом изданию заявили в министерстве ФРГ по экономическим делам и защите климата ФРГ.

При этом аналитики считают, что у Европы нет альтернативы российскому газу — РФ поставляет в ЕС около 46% природного топлива. Объемов СПГ не хватит, чтобы заместить российский газ, подчеркивает издание.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что у Европы есть только одна альтернатива в данном случае – это сжиженный газ, но его поставки ограничены – проблемы могут появиться уже зимой.

«Европа опасается, что поставки из России обнулятся, хотя сами все для этого делают. У них альтернатива пока только одна – поставка сжиженного газа, но это штука редкая, дефицитная. Цены, которые сейчас в Европе есть, привлекают его поставки, но этих поставок может не хватить», - предупредил эксперт.



