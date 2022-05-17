« Газопровод не развернешь»: Аналитик подтвердил «колоссальный» дефицит топлива в Европе

Дефицит топлива действительно грозит Евросоюзу, поскольку на замещение российского газа странам потребуются долгие годы, а снижать потребление никто не готов, отметил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал «экономическим самоубийством» энергетическую политику европейских стран. Путин заявил, что рост цен на энергоносители может бесповоротно подорвать конкурентоспособность европейской промышленности.

«По нефти для европейцев немного попроще, Россия постепенно переведет свои объемы нефти на другие рынки. Но, опять же, это довольно долгий процесс, и уже сейчас наблюдаются ситуации, когда Россия не может пристроить какие-то объемы, вынуждена сокращать добычу. А если мы сокращаем добычу, то это усугубляет дефицит. Так и так нефти мало, а тут еще Россия начинает меньше добывать. С газом все гораздо хуже, потому что переориентировать рынки сбыта не получится. Газопровод-то не развернешь. С нефтью, с углем проще – загрузил в танкеры и отправил. А сжиженный природный газ – у нас есть два завода, но они работают на своей ресурсной базе. Тот газ, который мы направляем в Европу по газопроводам, мы сжать не можем, Это значит, что Россия уменьшает добычу и снова усугубляет дефицит. В Европу никто не придет с других рынков сбыта, мы никуда не можем уйти для того, чтобы другой поставщик с азиатских рынков пришел в Европу. Это путь к колоссальному дефициту. И весь остальной газ, который Европа получает из Алжира, Катара, Азербайджана будет недоступен по цене, потому что они повысятся. Чтобы заместить российский газ, потребуются годы-годы-годы. Европейцы будут вести политику декарбонизации, но это тоже годы», - объяснил аналитик.