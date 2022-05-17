« Газопровод не развернешь»: Аналитик подтвердил «колоссальный» дефицит топлива в Европе
Европа действительно подставляет собственную экономику отказом от российского топлива, так как даже в случае смены поставщиков цены вырастут из-за уменьшения добычи, считает аналитик Игорь Юшков.
Дефицит топлива действительно грозит Евросоюзу, поскольку на замещение российского газа странам потребуются долгие годы, а снижать потребление никто не готов, отметил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал «экономическим самоубийством» энергетическую политику европейских стран. Путин заявил, что рост цен на энергоносители может бесповоротно подорвать конкурентоспособность европейской промышленности.
«По нефти для европейцев немного попроще, Россия постепенно переведет свои объемы нефти на другие рынки. Но, опять же, это довольно долгий процесс, и уже сейчас наблюдаются ситуации, когда Россия не может пристроить какие-то объемы, вынуждена сокращать добычу. А если мы сокращаем добычу, то это усугубляет дефицит. Так и так нефти мало, а тут еще Россия начинает меньше добывать. С газом все гораздо хуже, потому что переориентировать рынки сбыта не получится. Газопровод-то не развернешь. С нефтью, с углем проще – загрузил в танкеры и отправил. А сжиженный природный газ – у нас есть два завода, но они работают на своей ресурсной базе. Тот газ, который мы направляем в Европу по газопроводам, мы сжать не можем, Это значит, что Россия уменьшает добычу и снова усугубляет дефицит. В Европу никто не придет с других рынков сбыта, мы никуда не можем уйти для того, чтобы другой поставщик с азиатских рынков пришел в Европу. Это путь к колоссальному дефициту. И весь остальной газ, который Европа получает из Алжира, Катара, Азербайджана будет недоступен по цене, потому что они повысятся. Чтобы заместить российский газ, потребуются годы-годы-годы. Европейцы будут вести политику декарбонизации, но это тоже годы», - объяснил аналитик.
При этом, по данным Юшкова, европейские предприниматели не намерены перестраивать свои производства на новый энергетический лад в надежде на возвращение российского топлива.
«По нефти попроще, но, опять же, мы не видим, чтобы европейский бизнес хоть что-то сделал, чтобы найти какую-то альтернативу. Ни один завод к Европе не закрылся на модернизацию, они все надеются на то, что сохранится возможность покупки российской нефти. Каждый НПЗ заточен на свой сорт нефти, и никто на другие сорта не перенастраивает свои НПЗ. Финляндия не собирается переходить на рублевую схему, это значит, что она пойдет по пути Польши и Болгарии, покупая транзитом через Эстонию, которая покупает российский газ. Вопрос в том, что все объемы так не закроются. Электричество они наше не покупают, газ не покупают, где они будут энергию брать, как будет проходить отопительный сезон – непонятно. Об этом и говорят, когда имеют в виду решения "по политическим мотивам", они загоняют экономику под плинтус. Традиционно после окончания отопительного сезона цена падает, но и в прошлом году, и, видимо, в этом все лето цена будет расти. Летом очень много Европа стала потреблять электроэнергии для кондиционеров. Плюс они приняли директивы, чтобы заполнить на 80% хранилища, значит, надо активно закупать газ. А предложение не увеличивается! Алжир внутри страны потребляет больше, Норвегия тоже не может увеличить объемы поставок. Поэтому, я думаю, газ будет держать высокую цену весь 2022 год, в районе $700-900 за тысячу кубометров даже летом. Такое будет еще пару лет, наверное», - подвел итоги аналитик.
Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сделка между «Лукойл» и Shell по покупке заправок, скорее всего, убыточна для зарубежной компании, однако позволит ей избежать политических и репутационных рисков.
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