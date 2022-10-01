«Газпром» информировал итальянскую Eni о невозможности поставки газа через Австрию

«Газпром» сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодняшний день объёмы газа, отметив, что транспортировки газа через Австрию невозможны», — передает RT заявлении Eni.

Также в компании уточнили, что субботние поставки российского газа через пункт Тарвизио фиксируются на нуле.

Ранее сообщалось, что 13 стран ЕС, по данным Еврокомиссии, полностью или частично лишены российского газа 1 сентября.

