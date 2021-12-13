СМИ: Украина лишится реверсивных поставок газа из Европы из-за «Северного потока-2»

Как отмечают аналитики, в случае сертификации трубопровода транзит российского топлива перенаправят за пределы Украины. При этом РФ будет контролировать, сколько газа получают европейские соседи незалежной, чтобы убедиться в отсутствии излишков топлива, которые можно перепродавать Киеву, отмечает Ura.ru.

Эксперты подчеркивают, что при таком сценарии Украина станет более уязвимой для «возможного вторжения», пишет «Свободная пресса».

