СМИ: Украина лишится реверсивных поставок газа из Европы из-за «Северного потока-2»

Запуск газопровода «Северный поток-2» лишит Украину возможности приобретать газ по реверсу в Европе. Таким мнением поделились обозреватели журнала National Interest Януш Бугайски и Маргарита Ассенова.

Берлин: «Северный поток – 2» не соответствует нормам ЕС

Как отмечают аналитики, в случае сертификации трубопровода транзит российского топлива перенаправят за пределы Украины. При этом РФ будет контролировать, сколько газа получают европейские соседи незалежной, чтобы убедиться в отсутствии излишков топлива, которые можно перепродавать Киеву, отмечает Ura.ru.

Эксперты подчеркивают, что при таком сценарии Украина станет более уязвимой для «возможного вторжения», пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЕвропаУкраинаСеверный Поток-2ГазРоссийский Газ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры