СМИ: Украина лишится реверсивных поставок газа из Европы из-за «Северного потока-2»
Запуск газопровода «Северный поток-2» лишит Украину возможности приобретать газ по реверсу в Европе. Таким мнением поделились обозреватели журнала National Interest Януш Бугайски и Маргарита Ассенова.
Как отмечают аналитики, в случае сертификации трубопровода транзит российского топлива перенаправят за пределы Украины. При этом РФ будет контролировать, сколько газа получают европейские соседи незалежной, чтобы убедиться в отсутствии излишков топлива, которые можно перепродавать Киеву, отмечает Ura.ru.
Эксперты подчеркивают, что при таком сценарии Украина станет более уязвимой для «возможного вторжения», пишет «Свободная пресса».
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